Такого не было 50 лет. Харрис собрала рекордные 200 млн долларов и обошла Трампа в рейтинге

Опубликовано: 29.07.2024 08:22 , Обновлено: 29.07.2024

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис сообщил, что она получила от спонсоров 200 миллионов долларов после того, как объявила об участии в президентских выборах. Также ее рейтинг подскочил и обошел Трампа в последнем опросе общественного мнения.

«У нее была одна из лучших недель, которые мы видели в политике за последние 50 лет», — заявил в эфире MSNBC сопредседатель штаба Мит Ландриу.

“На этой неделе с момента нашего старта Камала Харрис собрала 200 миллионов долларов», — объявил Роб Флаэрти, заместитель руководителя аппарата Харрис. Он добавил, что 66% суммы поступили от новых доноров. Растет и волонтёрская поддержка. «Мы зарегистрировали 170 000 новых волонтеров», — рассказал Флаэрти. В свою очередь, команда кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в начале июля объявила, что собрала $331 миллион.

Камала Харрис пока не получила официальной номинации от Демократической партии (собрание будет только в августе), но за неделю ей удалось заручиться поддержкой большинства делегатов Национального съезда Демократической партии. Также о ее поддержке высказались самые видные представители Демократической партии.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Это означает, что до голосования осталось примерно 100 дней.

Рейтинги Трампа и Харрис

Камала Харрис обошла Трампа в опросе среди зарегистрированных избирателей

Камала Харрис обошла Дональда Трампа, согласно опросу, проведенному Reuters и Ipsos. Однако преимущество вице-президента США над кандидатом от Республиканской партии минимально и составляет всего 2 процентных пункта. 44% опрошенных проголосовали бы за нынешнего вице-президента США, и 42% проголосовали бы за Дональда Трампа.

Харрис постепенно набирает популярность, как показывают три недавних опроса Reuters и Ipsos. В опросе, проведенном 1-2 июля, Трамп лидировал на один процентный пункт, а в следующем опросе 15-16 июля была ничья - по 44 процента. Сейчас Харрис уже впереди. Однако разница между конкурентами в пределах статистической погрешности.