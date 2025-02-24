Испания пообещала Украине новый пакет военной помощи на 1 мрлд евро

Опубликовано: 24.02.2025 15:12 , Обновлено: 24.02.2025

В понедельник, 24 февраля, председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что страна направит Киеву пакет военной помощи на сумму 1 млрд евро. По его словам, это необходимо для того, чтобы "добиться справедливого и прочного мира", от которого, по мнению политика, "зависят свобода, безопасность и будущее всех европейцев".

На своей официальной странице в социальной сети Х (бывший Twitter) Педро Санчес сообщил, что подписал очередной пакет военной помощи на 1 млрд евро, поскольку “одной дипломатии будет недостаточно”. Он заявил, что “нужно объединиться ещё с большей силой”.

К слову, в этот же день о подобном решении сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 24 февраля она анонсировала новый транш финансовой помощи Украине. На этот раз речь идёт о сумме в 3,5 млрд евро, которую европейские союзники пообещали выделить Киеву уже в марте.

Выступая на Международном саммите в поддержку Украины в Киеве, фон дер Ляйен назвала развязанную Россией войну «самым центральным и значимым кризисом для будущего Европы». По её мнению, на “карту поставлена не только судьба Украины”, но и “судьба Европы”. Она добавила, что на сегодняшний день общая поддержка ЕС составила 134 млрд евро с начала боевых действий между Киевом и Москвой.

“Это больше, чем кто-либо другой. Благодаря нашему Украинскому фонду и кредиту G7 мы закрыли бюджетный дефицит Украины на весь 2025 год. Параллельно мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели», — пообещала глава Еврокомиссии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 24 февраля Евросоюз также принял 16-й пакет санкций против России. Помимо торговых ограничений и прочих экономических санкций, в новый пакет вошли и новые визовые ограничения. Затронули европейские санкции не только российских граждан и компании, но и Беларусь.

В 16-й пакет санкций ЕС против России вошли ограничения и для Беларуси