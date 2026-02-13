Иранский журналист в прямом эфире по ошибке сказал «смерть Хаменеи». Реакция была мгновенной

Опубликовано: 13.02.2026 11:52 , Обновлено: 04.03.2026

Иранский тележурналист Мусаб Расулизад, ведущий прямой эфир по случаю 47-й годовщины Исламской революции, по ошибке произнес фразу "смерть Хаменеи", вместо традиционного лозунга "смерть Америке" или "смерть Израилю". Реакция иранских властей на оплошность журналиста была мгновенной.

Во время освещения 47-й годовщины Исламской революции иранский журналист Мусаб Расулизад рассказывал о событиях в городе Захедан. В какой-то момент он цитировал лозунги, выкрикиваемые толпой. После лозунга “Аллах акбар” (в переводе с арабского означает “Бог велик”) он вместо воинственного лозунга “Смерть Америке” или “Смерть Израилю”, которые часто повторяют иранские военные и религиозные лидеры, по ошибке произнёс “Смерть Хаменеи” (речь об аятолле Али Хаменеи, который оставался верховным духовным и политическим лидером Ирана последние 35 лет ).

Едва журналист произнёс эти слова, трансляцию прервали, но ошибка повлекла куда более серьёзные последствия как для самого журналиста, так и для всего телеканала.

Так, от работы отстранили оператора и руководителя телетрансляции, других сотрудников, задействованных в трансляции, подвергли дисциплинарному взысканию. Больше всего досталось руководителю самого телеканала- его по требованию иранской государственной телекомпании немедленно уволили с официальной формулировкой - ради “поддержания профессиональной дисциплины и защиты репутации СМИ”.

Сам журналисты опубликовал видео с официальными извинениями. Расулизад ясно дал понять, что его слова были непреднамеренно оговоркой.

Но на фоне недавних массовых протестов, прокатившихся по Исламкой Республике, когда из уст участников демонстраций регулярно звучал тот самый скандальный лозунг “Смерть Хаменеи”, оставить без внимания его “оговорку” иранские власти просто не могли.

Напомним, аятолла Али Хаменеи официально объявил о подавлении протестов в стране в середине января. Причиной самих протестов он назвал «американское подстрекательство к мятежу», цель которого «состоит в том, чтобы поглотить Иран».

Хаменеи объявил о подавлении протестов в Иране