Хаменеи объявил о подавлении протестов в Иране

Опубликовано: 17.01.2026 15:03 , Обновлено: 04.03.2026

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в социальных сетях, что протесты в стране завершились.«Иранский народ сломил хребет мятежу; он должен сломить и хребет подстрекателям», — заявил он.

При этом Хаменеи обвинил в протестах «американское подстрекательство к мятежу», цель которого «состоит в том, чтобы поглотить Иран».

«Мы не ввергаем страну в войну, но мы не оставим без внимания и внутренних, и международных преступников, занимающихся американским подстрекательством к мятежу», — заявил аятолла.

В заявлении, опубликованном иранскими государственными СМИ, Хаменеи обвинил «тех, кто связан с Израилем и США», в причинении «огромного ущерба» и убийстве «нескольких тысяч» человек во время беспорядков.

Иранский аятолла Али Хаменеи также заявил, что считает Дональда Трампа ответственным за «жертвы, ущерб и клевету, которую тот распространял в отношении иранского народа» во время протестов.

Иранские власти также опубликовали первые данные об ущербе, причиненном протестами.

Аятолла Ахмад Хатами, член Совета экспертов и Совета стражей конституции (СХК) Ирана, заявил в сообщении, переданном по государственному радио, что повреждения получили:

350 мечетей;

126 молельных залов;

20 других помещений.

По его словам, также пострадали 80 домов лидеров пятничных молитв — важная должность в иранской теократии. Хатами также сообщил, что повреждения получили:

400 больниц;

106 машин скорой помощи;

71 пожарная машина;

еще 50 машин экстренных служб.

Базирующаяся в США группа HRANA заявила, что установила гибель 3090 человек, в том числе 2885 протестующих, в результате подавления протестов. По сообщению иранского государственного телевидения, опубликованному в четверг, цифра погибших составляет около 300.