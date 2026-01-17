Хаменеи объявил о подавлении протестов в Иране
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в социальных сетях, что протесты в стране завершились.«Иранский народ сломил хребет мятежу; он должен сломить и хребет подстрекателям», — заявил он.
При этом Хаменеи обвинил в протестах «американское подстрекательство к мятежу», цель которого «состоит в том, чтобы поглотить Иран».
«Мы не ввергаем страну в войну, но мы не оставим без внимания и внутренних, и международных преступников, занимающихся американским подстрекательством к мятежу», — заявил аятолла.
В заявлении, опубликованном иранскими государственными СМИ, Хаменеи обвинил «тех, кто связан с Израилем и США», в причинении «огромного ущерба» и убийстве «нескольких тысяч» человек во время беспорядков.
Иранский аятолла Али Хаменеи также заявил, что считает Дональда Трампа ответственным за «жертвы, ущерб и клевету, которую тот распространял в отношении иранского народа» во время протестов.
Иранские власти также опубликовали первые данные об ущербе, причиненном протестами.
Аятолла Ахмад Хатами, член Совета экспертов и Совета стражей конституции (СХК) Ирана, заявил в сообщении, переданном по государственному радио, что повреждения получили:
- 350 мечетей;
- 126 молельных залов;
- 20 других помещений.
По его словам, также пострадали 80 домов лидеров пятничных молитв — важная должность в иранской теократии. Хатами также сообщил, что повреждения получили:
- 400 больниц;
- 106 машин скорой помощи;
- 71 пожарная машина;
- еще 50 машин экстренных служб.
Базирующаяся в США группа HRANA заявила, что установила гибель 3090 человек, в том числе 2885 протестующих, в результате подавления протестов. По сообщению иранского государственного телевидения, опубликованному в четверг, цифра погибших составляет около 300.