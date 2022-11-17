Иранские власти стали приговаривать протестующих к смертной казни и расстреливать демонстрации

Опубликовано: 17.11.2022 16:51 , Обновлено: 17.11.2022

Издание The Guardin сообщило, что по меньшей мере пятеро протестующих в настоящее время официально приговорены к смертной казни, один из них предположительно за поджог правительственного здания.

В то же время, иранские пользователи Istagram и других соцсетей распространяют информацию о том, что 15 тыс заключённых протестующих также были приговорены к смертной казни. И что таким образом власти Ирана хотят запугать протестующих и подавить беспорядки в стране.

Протесты начались в связи со смертью 22-летней курдки Махсы Амини, но с тех пор переросли в более широкий протест против режима, который президент Франции Эммануэль Макрон сравнил с революцией.

Выступая в среду на Бали, Макрон сказал: “Кое-что изменилось - это революция женщин, молодежи Ирана, защищающих универсальные ценности, такие как гендерное равенство. Важно отметить мужество и законность этой борьбы”.

В свою очередь, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахииди заявил, что несколько предполагаемых агентов французской разведки были арестованы. Он заявил, что “во время беспорядков были арестованы люди других национальностей, некоторые из которых сыграли большую роль”.

Тем временем, беспорядки в Иране продолжаются. По данным The Guardian, в ночь на 17 ноября по меньшей мере 15 человек были застрелены в Иране, включая сотрудников сил безопасности и девятилетнего мальчика, [link href=“https://www.theguardian.com/world/2022/nov/17/iran-protests-young-boy-among-deaths-night-of-turmoil-mahsa-amini” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] The Guardian.

В годовщину восстания 2019 года государственные информационные агентства обвинили террористов на двух мотоциклах в убийстве семи человек в торговом центре в южном городе Изех-Хузеста. Государственные информационные агентства сообщили, что среди погибших были два добровольца-патрульных “Басидж” и 10 получили ранения. Однако протестующие заявили, что убийцами были члены ополчения Басидж, застрелив среди прочих девятилетнего мальчика, сидевшего в машине со своим отцом.

[info_b]Басидж — иранское провластное полувоенное ополчение, одна из пяти так называемых «сил» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Основано в 1979 году, после Исламской революции в Иране, по инициативе тогдашнего Высшего руководителя Исламской Республики Иран — Рухоллы Хомейни.[/info_b]

Еще пять человек были убиты в районе Исфахана, включая сотрудников сил безопасности, в результате отдельной перестрелки. По сообщениям о новых смертях в Курдистане, общее число погибших за ночь возросло до 15.

Иранские информационные агентства сообщают, согласно линии правительства, о том, что ответственность за это несут неизвестные антиправительственные силы или террористы “Исламского государства”, но свидетели утверждают, что были застрелены безоружные гражданские лица.

Ранее Телеграф сообщил, что депутаты иранского парламента подавляющим большинством голосов призвали судебную систему страны “не проявлять снисхождения” к протестующим. На данный момент в тюрьмах Ирана находится около 14 тыс человек, задержанных за протесты, по данным ООН. Высшая мера наказания за предъяаленные многим из них обвинения - смертная казнь.

Парламент Ирана призвал быстро и «без сожаления» покарать 14 тыс арестованных демонстрантов. Многим грозит смертная казнь?