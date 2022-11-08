Парламент Ирана призвал быстро и "без сожаления" покарать 14 тыс арестованных демонстрантов. Многим грозит смертная казнь?

Опубликовано: 08.11.2022 12:07 , Обновлено: 08.11.2022

Депутаты иранского парламента подавляющим большинством голосов призвали судебную систему страны "не проявлять снисхождения" к протестующим. На данный момент в тюрьмах Ирана находится около 14 тыс человек, задержанных за протесты, по данным ООН. Высшая мера наказания за предъяаленные многим из них обвинения - смертная казнь.

Исламская Республика сталкивается с одним из крупнейших и беспрецедентных проявлений инакомыслия после смерти Махсы Амини, 22-летней иранской курдки, задержанной полицией нравственности якобы за то, что она неправильно носила свой хиджаб. Обстоятельства ее смерти вызвали волну проктстов среди иранцев, которые уверены, что полицейские убили девушку. Иранские власти отрицают обвинения.

Как сообщает иранское Press TV, в открытом письме, подписанном 227 из 290 членов парламента Ирана, законодатели призывают преподать протестующим “хороший урок”, чтобы сдержать других, кто угрожает авторитету иранских властей.

“Мы, представители этой нации, просим всех государственных чиновников, включая судебную систему, относиться к тем, кто вел войну (против исламского истеблишмента) и нападал на жизнь и имущество людей, как ДАИШ (террористы), таким образом, чтобы это послужило хорошим уроком в кратчайшие возможные сроки,” - говорится в письме, согласно государственному телеканалу Press TV.

Иранские законодатели добавили, что такое наказание, но они не указали какое, “докажет всем, что жизнь, собственность, безопасность и честь наших дорогих людей являются красной чертой для (исламского) истеблишмента, и что он не проявит снисхождения ни к кому в этом отношении”.

На данный момент, власти Ирана предъявили обвинения по меньшей мере 1000 человек в Тегеране за их предполагаемую причастность к общенациональным протестам. Их судебные процессы являются публичными и продолжаются уже больше недели.

Базирующаяся в Норвегии правозащитная организация Iran Human Rights (IHR) заявила в отчете в прошлую среду, что десяткам из тех протестующих предъявлены обвинения, в том числе во “вражде против Бога” и “коррупции на земле”, которые влекут за собой смертный приговор, [link href=“https://edition.cnn.com/2022/11/06/middleeast/iran-lawmakers-judiciary-letter-protests-intl-hnk/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] CNN.

Джаваид Рехман, специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Исламской Республике Иран, сообщил Совету безопасности ООН на прошлой неделе, что с начала протестов в Иране в середине сентября было арестовано до 14 000 человек, включая журналистов, активистов, юристов и преподавателей.