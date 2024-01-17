Иран продемонстрировал возможность прямого ракетного удара по Израилю – BILD

Опубликовано: 17.01.2024 15:38 , Обновлено: 17.01.2024

Нанеся ракетный удар по городу Эрбиль в Иракском Курдистане и по сирийскому городу Идлиб в ночь с 15 на 16 января, Иран "впервые продемонстрировал, что может напрямую атаковать Израиль баллистическими ракетами". Такое мнение высказал военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

По данным BILD, в ходе этой атаки Иран выпустил по иракской территории как минимум 11 баллистических ракет, а сирийской территории - ещё четыре ракеты. По версии официального Тегерана, целью иранских военных в Ираке стали “шпионские центры” национальной разведслужбы Израиля (Моссад), а в Сирии - база боевиков террористической организации “Исламское государство” (ИГИЛ).

Однако, в Ираке заявили, что жертвами ракетного удара стали исключительно мирные жители. Правительство страны даже обратилось с жалобой в Совет безопасности ООН, обвинив Иран в “нападении на Эрбиль по необоснованным причинам” и “открытом нарушении суверенитета Ирака”, сообщило турецкое агентство “Анадолу”.

Проанализировав данные из открытых источников, обозреватель BILD Юлиан Рёпке пришёл к выводу, что в этот раз иранский Корпус стражей исламской революции “впервые использовал новейшие ракеты стратегического назначения” “Хайбар-шекан”. Их дальность может достигать 1450 км.

Немецкий эксперт назвал эту атаку “самым дальним ракетным ударом Тегерана” за всю его историю. Он отметил, что если иранские ракеты смогли достичь Идлиба, пролетев через весь Ирак и Сирию порядка 1200 км, следовательно, Иран способен нанести прямой удар и по Израилю, который рассматривает как “вражеское государство”, ведь от западной границы Ирана до одного из крупнейших израильских городов Тель-Авива — примерно 1000 км.

По словам Рёпке, нынешней атакой Иран “впервые открыто продемонстрировал, что может напрямую атаковать Израиль”. При этом военные и политические эксперты, опрошенные BILD, не считают такой сценарий вероятным в ближайшем будущем. По их мнению, сейчас Тегеран только “показывает зубы”, но атаковать израильскую территорию пока не решится, а будет “пытаться вытеснить США из региона”, в том числе, из атакованных Ирака и Сирии.

Ранее Телеграф сообщил, что в российских СМИ ракетный удар Ирана по территории Ирака в ночь с 15 на 16 января назвали “атакой на американские объекты”, а главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и вовсе объявила о начале Третьей мировой войны. Однако, в Госдепартаменте США информацию опровергли, хотя саму ракетную атаку осудили.

В России объявили об ударах Ирана по объектам США. Что произошло на самом деле?