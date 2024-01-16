В России объявили об ударах Ирана по объектам США. Что произошло на самом деле?

Опубликовано: 16.01.2024 08:01 , Обновлено: 16.01.2024

Российские СМИ вслед за сообщением государственного агентства РИА "Новости" заявили, что Иран атаковал консульство США и некоторые американские объекты в Ираке баллистическими ракетами. Похожие сообщения дало и арабское агентство Al Jazeera.

Если российское РИА “Новости” [link href=“https://ria.ru/20240116/konsulstvo_ssha-1921520662.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передавало [/link], что его информаторы услышали несколько взрывов в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле, то Al Jazeera и вовсе утверждала, что американская база в иракском городе Эрбиль подверглась ракетной атаке и налёту дронов, где произошло порядка семи взрывов.

Российские тг-каналы и сайты подхватили новость, заявив об атаке Ирана на американцев. А главный редактор Russia today Маргарита Симоньян и вовсе объявила о начале Третьей мировой войны.

В свою очередь, власти Ирана заявили поздно вечером в понедельник, что нанесли удары по “шпионской штаб-квартире и сборищу антииранских террористических группировок”. Ракеты на самом деле попали в престижный район недалеко от консульства США в Эрбиле, столице полуавтономного курдского региона Ирака.

Совет безопасности курдского регионального правительства в Ираке заявил, что в результате ударов погибли четыре мирных жителя и шестеро получили ранения.

Стражи революции Ирана заявили, что ракетные удары по “шпионскому центру” в иракском городе Эрбиль были нанесены в отместку за израильские удары, в результате которых погиб иранский командир в Сирии, а также члены поддерживаемых Ираном группировок боевиков в регионе.

В свою очередь, в США отвергли любые заявления об атаке Ирана по американским объектам. Там сообщил, что некоторые из иранских ракет на самом деле ударили рядом с консульством США в городе, но они не причинили ущерба дипломатической миссии.

“Ни один объект в США не пострадал. В настоящее время мы не отслеживаем ущерб инфраструктуре или травмы”, - [link href=“https://www.ft.com/content/92023201-01db-4338-8266-322cfb4988d4” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова американского чиновника The Financial Times.

Но Госдепартамент США осудил теракты в Эрбиле, заявив, что они приведут к дальнейшей дестабилизации региона.

“Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака, - заявил Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США. - Мы поддерживаем усилия правительства Ирака и регионального правительства Курдистана по удовлетворению чаяний иракского народа”.