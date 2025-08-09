Иран пригрозил превратить "коридор Трампа" на Кавказе в "кладбище для наёмников" США

Опубликовано: 09.08.2025 18:39 , Обновлено: 09.08.2025

Иран высказался против создания транзитного коридора через Южный Кавказ, вблизи иранской границы, исключительные права на разработку которого получили власти США в рамках заключённого вчера соглашения между Арменией и Азербайджаном. Такое заявление 9 августа сделал Али Акбар Велаяти, помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Али Акбар Велаяти упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот рассматривает регион Южного Кавказа как “ничейную землю”, которую “он может сдать в аренду на 99 лет”,

“Трамп, похоже, считает себя риелтором и хочет арендовать эту землю или регион”, - процитировало слова Велаяти информационное агентство Tasnim.

Велаяти, который консультирует Хаманеи по вопросам внешней политики, назвал кавказский регион и Зангезурский коридор “одной из самых чувствительных географических точек в мире”.

“Этот проход не станет воротами для наемников Трампа — он станет их кладбищем”, — заявил Велаяти, отвергнув эту идею как “невозможную” и “политическое предательство”, направленное, по его мнению, на “подрыв территориальной целостности Армении”.

Тем временем сам факт заключения соглашения между Азербайджаном и Арменией МИД Исламской Республики приветствовал, назвав его “важным шагом на пути к достижению прочного мира в регионе”.

При этом в официальном заявлении внешнеполитического ведомства выражается “обеспокоенность негативными последствиями любой формы иностранного вмешательства”, особенно вблизи общих границ, которое, по мнению иранского руководства, “может подорвать безопасность и долгосрочную стабильность” в регионе.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа подписали декларацию о мирных отношениях между их странами. Официальное подписание документа состоялось в Вашингтоне, при участии президента США Дональда Трампа, который выступал посредником между двумя сторонами.

Армения и Азербайджан подписали декларацию о мирных отношениях при участии Трампа