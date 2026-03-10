Иран пообещал доступ к Ормузскому проливу странам, выдворившим послов США и Израиля

Опубликовано: 10.03.2026 10:04 , Обновлено: 10.03.2026

Корпус стражей исламской революции (КСИР), который в Иране выполняет функции армии и органов госбезопасности, пообещал разрешить проход через Ормузский пролив некоторым странам. Главным условием для беспрепятственного прохода судов в КСИР назвали выдворение из страны послов США и Израиля.

“Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильского и американского послов со своей территории, получит полное право и свободу прохода через Ормузский пролив начиная с завтрашнего дня”, – процитировало заявление КСИР агентство ISNA.

В остальном же позиция КСИР осталась неизменной: иранские военные пообещали, что не выпустят “ни одного литра нефти” с Ближнего Востока, если атаки США и Израиля на Исламскую Республику продолжатся.

В ответ на это заявление КСИР президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что война с Ираном продлится недолго, но оставил открытой возможность эскалации боевых действий, если Исламская Республика нарушит глобальные поставки нефти.

“Если Иран сделает что-либо, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, США нанесут по нему удар в 20 раз сильнее, чем те удары, которые уже были нанесены. Кроме того, мы уничтожим легко поражаемые цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана как государства”, - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как отметило агентство Reuters, война в Иране фактически парализовала Ормузский пролив: нефтяные танкеры не могут выйти в море уже более недели, а производители вынуждены приостанавливать перекачку нефти по мере заполнения хранилищ.

Назначение нового аятоллы Моджтабы Хаменеи, казалось, развеяло надежды на скорое окончание войны, вызвав резкий рост цен на нефтяных рынках и падение на фондовых рынках, но уже на следующий день ситуация изменилась в противоположную сторону после того, когда Трамп предсказал скорое окончание войны. Повлияло на настроения на мировом рынке и появившиеся сообщения о возможном смягчении санкций в отношении российского топливно- энергетического сектора.

Напомним, прямо о том, что Вашингтон готовится снять санкции с Москвы, Трамп пока не заявлял. В понедельник, 9 марта, он лишь обтекаемо прокомментировал, что его администрация снимает санкции с “некоторых стран” в рамках “усилий по стабилизации нефтяного рынка”, отказавшись давать какие-либо подробности и не называя конкретных стран.

Трамп готов ослабить санкции против России — Reuters