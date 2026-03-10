Трамп готов ослабить санкции против России - Reuters

Опубликовано: 10.03.2026 08:57 , Обновлено: 10.03.2026

Агентство Reuters, сославшись на несколько неназванных источников, сообщило о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ослабления некоторых санкций, введённых ранее в отношении России. Речь в первую очередь о санкциях на российскую нефть.

По словам источников, снятие санкций с России рассматривается Белым домом как одна из мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном. Там опасаются, что резкий рост цен на нефть нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям, что в преддверии промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь, точно не на руку Трампу и его однопартийцам, которые рассчитывают сохранить контроль над Конгрессом.

[inf]На 3 ноября 2026 года в США намечены промежуточные выборы, на которых будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и 33-34 сенаторов. По сути, эти выборы определят контроль над Конгрессом на ближайшие два года и станет индикатором доверия к действующей администрации.[/inf]

Прямо о том, что Вашингтон готовится снять санкции с Москвы, Трамп пока не заявлял. В понедельник, 9 марта, он лишь обтекаемо прокомментировал, что его администрация снимает санкции с “некоторых стран” в рамках “усилий по стабилизации нефтяного рынка”, отказавшись давать какие-либо подробности и не называя конкретных стран.

“У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется”, — заявил он.

Снятие санкций с российской нефти неизбежно?

Тем не менее, некоторые обозреватели убеждены, что речь в первую очередь идёт именно о России. Смягчение санкций в отношении неё, действительно, потенциально может увеличить мировые поставки нефти в условиях масштабных перебоев на Ближний Восток из-за расширяющегося конфликта с Ираном, хоть это и идёт в разрез с усилиями США и их европейских коллег по лишению России доходов, которые можно было бы направлять на продолжение военных действий в Украине.

Однако, как отметили аналитики Reuters и представители отрасли, сейчас у Белого дома мало других эффективных инструментов для быстрого сдерживания роста цен на нефтью. Если американские власти не смогут восстановить нормальное движение грузовых танкеров через Ормузский пролив — узкий водный путь между Ираном и Оманом, по которому транспортируется примерно пятая часть мировых поставок нефти, вариантов вообще не останется.

Удержание цен на топливо на низком уровне специалисты называют краеугольным камнем экономической программы Трампа. Длительный скачок цен на нефть и бензин может оказать влияние на экономику в целом, приведя к росту транспортных и потребительских цен.

Как сообщили агентству Reuters три источника на условиях анонимности, смягчение санкций в отношении России может, впрочем, означать не полный отказ от санкций как таковых, а разрешение определенным странам покупать российскую нефть, не опасаясь ответных санкций со стороны США. На прошлой неделе США уже предоставили Индии временное разрешение на закупку определенных партий российской нефти, чтобы помочь ей справиться с сокращением поставок из Ближнего Востока.

Кроме того, параллельно с этим официальные лица в Вашингтоне отдельно обсуждают со своими коллегами из стран «Большой семерки» возможность совместного высвобождения сырой нефти из стратегических резервов.

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил в понедельник, что США рассматривают возможность координации продаж нефти из стратегического нефтяного резерва США, но решение об этом пока не принято.

«Очень небольшая цена»

Кстати, сам Трамп пытается всячески преуменьшить экономические последствия развязанных в Иране военных действий. В воскресенье в своем посте на платформе Truth Social Трамп заявил, что наблюдаемый резкий скачок цен на нефть будет временным и «это очень небольшая цена за благополучие США».

Более того, в понедельник Трамп заявил, что ожидает, что долгосрочным последствием войны с Ираном станет, наоборот, снижение цен для американских потребителей.

Тем временем мировые цены на нефть достигли уровней, невиданных с середины 2022 года, в результате чего цены на бензин и другие виды топлива резко выросли после начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.