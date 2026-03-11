Иран начал минировать Ормузский пролив. Трамп пригрозил "беспрецедентным" ответом

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Опубликовано: 11.03.2026 07:49 , Обновлено: 11.03.2026

Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе, важнейшем энергетическом коридоре, через который проходит около пятой части всех мировых поставок сырой нефти. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники и данные американской разведки. В свою очередь президент США Дональд Трамп уже отреагировал на эти сообщения, пригрозив Тегерану "беспрецедентными" ответными действиями.

По данным источников CNN, минирование Ормузского пролива пока не носит масштабного характера: за последние дни было установлено несколько десятков мин. Однако, по словам одного из источников, несмотря на массированные атаки со стороны Израиля и США, в распоряжении Ирана на данный момент остаётся порядка 80-90% малых катеров и минных заградителей. Поэтому, как считают эксперты, при желании иранские военные способны установить сотни мин на этом водном пути.

Как сообщает CNN, силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), которые фактически контролируют пролив наряду с иранским военно-морским флотом, способны развернуть «коридор» из рассредоточенных минных заградительных судов, катеров, начиненных взрывчаткой, и береговых ракетных батарей.

Тем временем Центральное командование США сообщило, что 10 марта американские войска уже уничтожили несколько иранских военно-морских судов, в том числе 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива, выложив в соцсети видеозапись некоторых ударов.

Об уничтожении десяти минных заградителей заявил и Дональд Трамп, предупредив Тегеран, что “их количество будет расти”.

В очередном посте в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что если иранские военные продолжат устанавливать в Ормузском проливе мины и не обезвредят уже установленные, Иран столкнется с последствиями “невиданного ранее масштаба”. Если же Тегеран обезвредит мины, по словам Трампа, “это будет огромным шагом в правильном направлении”.

Он добавил, что США намерены обстреливать минные заградители в проливе ракетами того же типа, которые США использовали для подрыва судов, предположительно занимавшихся контрабандой наркотиков в Карибском море.

“С ними разберутся быстро и жестоко”, — предупредил американский президент.

После публикации Трампа министр обороны США Пит Хегсет сообщил через свою страничку в социальной сети X, что по указанию Трампа Центральное командование США занялось “уничтожением неактивных минных заградителей в Ормузском проливе, уничтожая их с безжалостной точностью”. Хегсет пообещал не допустить, чтобы иранские власти “держали Ормузский пролив в заложниках”.

[inf]По данным CNN, почти 15 млн баррелей сырой нефти в сутки, а также еще 4,5 млн баррелей переработанного топлива фактически оказались заблокированы в Персидском заливе. У таких крупных производителей нефти, как Ирак и Кувейт, сейчас попросту нет альтернативного пути транспортировки. Группа стран «Большой семерки» намекнула, что может предпринять шаги по увеличению поставок нефти, чтобы попытаться компенсировать дефицит.

Неопределенность в отношении возможности транспортировки нефти по водному пути, по всей видимости, вызвала во вторник сильную волатильность на рынке сырой нефти: цена за баррель колебалась от более чем 90 до менее чем 80 долларов, переживая череду пиков и спадов.[/inf]

Напомним, днём ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал разрешить проход через Ормузский пролив некоторым странам. Главным условием для беспрепятственного прохода судов в КСИР назвали выдворение из страны послов США и Израиля.

Иран пообещал доступ к Ормузскому проливу странам, выдворившим послов США и Израиля