Иран бомбит Дубай. Запустил 140 ракет и 200 беспилотников

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Опубликовано: 01.03.2026 08:34 , Обновлено: 31.03.2026

Над ОАЭ за сутки уничтожили почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных с территории Ирана, сообщило минобороны Эмиратов. Тегеран нацелил ракеты вдоль побережья Персидского залива. В воскресенье в районах Дубая, Манамы и Дохи второй день подряд были слышны громкие взрывы после того.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены, но в международном аэропорту Зайед в Абу-Даби официальные лица сообщили, что в результате «инцидента» погиб по меньшей мере один человек и семь получили ранения.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в Дубае.

Видеозапись, сделанная на мобильный телефон и распространенная в соцсетях, показывает здание, объятое пламенем, недалеко от торгового центра Nakheel Mall.

Подтвержденные кадры, снятые в здании напротив, показывают момент попадания во вход в отель Fairmont. Видно, как человек, снимавший видео, падает на пол и отходит от балкона, в то время как вспыхивает большой оранжевый огненный шар.

Палм-Джумейра, жилой район и гостиничный квартал, является популярным туристическим направлением. Этот искусственный остров, по форме напоминающий пальму, является одним из самых узнаваемых проектов Дубая.

В популярных туристических районах, таких как Дубай Марина и JBR, в вечернем небе Дубая, по меньшей мере, несколько раз наблюдались моменты перехвата ракет системами ПВО.

Ранее в субботу Министерство обороны ОАЭ объявило, что страна подверглась атаке двумя волнами иранских баллистических ракет, которые были сбиты средствами ПВО.

Однако утром на жилой район столицы Абу-Даби обрушились обломки, в результате чего погиб гражданин Пакистана, говорится в заявлении министерства обороны.

Тем временем белорусская государственная авиакомпания “Белавиа” предупредила о серьезных изменениях в расписании ближайших рейсов в Объединенные Арабские Эмираты и Катар из-за начавшейся в регионе войны и обстрелов ракетами. Как следствие, ОАЭ закрыли воздушное пространство над ОАЭ.

«Белавиа» отменяет и переносит рейсы в Дубай и Катар из-за закрытия неба