"Белавиа" отменяет и переносит рейсы в Дубай и Катар из-за закрытия неба

Опубликовано: 28.02.2026 20:33 , Обновлено: 04.03.2026

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" предупредила о серьезных изменениях в расписании ближайших рейсов в Объединенные Арабские Эмираты и Катар из-за начавшейся в регионе войны и обстрелов ракетами. Как следствие, ОАЭ закрыли воздушное пространство над ОАЭ.

Рейс в Дубай, запланированный согласно расписанию на 1 марта, полностью отменен. При этом сегодняшний рейс из Дубая в Минск переносится на завтра. По словам представителей авиакомпании, в связи с тем, что в ОАЭ объявлено о закрытии воздушного пространства, рейс “Белавиа” B2 718 Дубай-Минск, запланированный на сегодня, 28 февраля, предварительно переносится на 1 марта 8:00 по местному времени.

Тем временем пассажиры отложенного рейса не оставлены без внимания уверяют в авиакомпании: в ожидании вылета их разместили в гостиницах. Кстати, чтобы вывезти всех пассажиров, чей рейс отменили 1 марта, ближайшие полеты из Минска в Дубай и обратно авиакомпания планирует выполнить на широкофюзеляжных самолётах А330-200.

В “Белавиа” уточнили, что пассажиры отмененных рейсов могут выбрать один из двух вариантов: либо возврат стоимости билетов (по месту приобретения), либо бесплатный перенос даты вылета. Следить за актуальным расписанием представители перевозчика рекомендуют на табло “Время вылета-прилета” на сайте belavia.by.

“Белавиа постоянно мониторит ситуацию в регионе и продолжит оперативно реагировать на ее изменения”, — заявили в авиакомпании.

Рейс в Катар переносится на один день

Изменения коснулись еще одного направления. Чартерный рейс Минск-Доха-Минск, запланированный на 1 марта, перенесен на 2 марта. В “Белавиа” пояснили, что это решение принято по согласованию с туристическим оператором.