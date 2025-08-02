Индия решила продолжить покупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа

Опубликовано: 02.08.2025 13:04 , Обновлено: 02.08.2025

Индийские официальные лица заявили, что страна продолжит закупать дешевую нефть из России, несмотря на угрозу со стороны президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции. Об этом сообщило 2 августа The New York Times.

По информации издания, два высокопоставленных индийских чиновника заявили, что никаких изменений в политике не произошло. Один из чиновников заявил, что правительство “не давало никаких указаний нефтяным компаниям” сократить импорт из России.

При этом днем ранее представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал отказался комментировать угрозы Трампа напрямую. Но он предположил, что политика в отношении России не изменится.

“Наши двусторонние отношения с различными странами основаны на их собственных достоинствах и не должны рассматриваться через призму третьей страны. Индию и Россию связывают прочные и проверенные временем партнерские отношения”, - сказал Джайсвал.

[inf]Сейчас Индия является вторым по величине импортером российской нефти после Китая.[/inf]

Напомним, 14 июля Дональд Трамп пригрозил обложить 100%-ными пошлинами те страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не выполнит его ультиматум по мирному соглашению с Украиной.

К слову, ранее появилась информация, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на прошлой неделе прекратили закупать российскую нефть после заявлений Трампа. Про этом сообщило, ссылаясь на четыре собственных анонимных источника, распространило 31 июля агентство Reuters.

Угрозы Трампа подействовали? Индийские госНПЗ отказались от российской нефти — Reuters