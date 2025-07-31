Угрозы Трампа подействовали? Индийские госНПЗ отказались от российской нефти - Reuters

Опубликовано: 31.07.2025 16:12 , Обновлено: 31.07.2025

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на прошлой неделе прекратили закупать российскую нефть после заявлений президента США Дональда Трампа. Такую информацию, ссылаясь на четыре собственных анонимных источника, распространило 31 июля агентство Reuters.

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю. Однако на прошлой неделе, если верить источникам Reuters, знакомых с планами закупок, 4 государственных индийских нефтеперерабатывающих завода не совершали сделки с российской нефтью:

Indian Oil Corp,

Hindustan Petroleum Corp,

Bharat Petroleum Corp,

Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.

По данным источников, эти компании перешли на спотовые рынки в поисках альтернативных источников. Замену российской нефти они нашли в ближневосточных сортах нефти, главным образом марки Murban из Абу-Даби, а также западноафриканской нефти.

Крупнейшими покупателями российской нефти в Индии являются частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy, однако на долю государственных НПЗ приходится более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, которые оценивают в 5,2 млн баррелей в день.

Причиной отказа государственных НПЗ Индии от российской нефти Reuters назвало недавнее заявление Трампа. 14 июля он пригрозил обложить 100%-ными пошлинами те страны, которые покупают российскую нефть, если Москва не выполнит его ультиматум по мирному соглашению с Украиной.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне президент США Дональд Трамп в “послании”, переданном через соцсети заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву, раскритиковал заодно и Индию, назвав экономики этих двух стран “мёртвыми”.

«Вступает на очень опасную территорию» — Трамп передал «послание» Медведеву, чтобы тот «следил за своими словами»