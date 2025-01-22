Илон Маск решил купить квартиру в Варшаве. Цена вопроса?

Опубликовано: 22.01.2025 11:19 , Обновлено: 22.01.2025

Илон Маск намерен приобрести одну из самых престижных квартир в Варшаве. Американский миллиардер зарезервировал апартаменты на 52 этаже столичного небоскреба Złota 44 — самого высокого жилого здания в странах Евросоюза.

Элитная квартира площадью 200 квадратных метров отличается панорамным видом на “Варшавский Манхэттен”, Президентский отель и даже на взлетающие и приземляющиеся самолеты. Цена недвижимости составляет 25 миллионов злотых (около 6 миллионов долларов США).

Информацию подтвердил агент по недвижимости Михал Лех, который ранее занимался продажей другого объекта в том же здании. В своем Instagram он написал: «Что вы думаете, если Илон Маск купит квартиру на Золотой 44? Квартира на 52 этаже уже зарезервирована для него», сообщило польское издание Fakt.pl.

Как отметило издание, интерес Маска к этой недвижимости не случаен. Ранее он уже рассматривал возможность покупки другой квартиры в Złota 44, принадлежавшей известному инвестору Рафалу Заорскому. Однако сделка не состоялась в силу запрета на коммерческое использование жилья. В итоге эту недвижимость приобрел турецкий миллиардер Федлан Кылычаслан.

Издание предположило, что для Илона Маска покупка варшавской квартиры — незначительная трата. По данным, полученным от чат-бота Grok, созданного компанией xAI, ежедневный доход миллиардера составляет $54,55 млн ($2,27 млн в час), что позволяет ему заработать на квартиру менее чем за три часа, написала Wyborcza.biz.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Илон Маск стал первым человеком, чей чистый капитал превысил 400 млрд долларов. Эту историческую отметку состояние самого богатого человека в мире преодолело после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США.

По данным Bloomberg, продажа акций его частной компании SpaceX увеличила его чистый капитал примерно на 50 млрд долларов, а акции другой успешной компании бизнесмена — Tesla Inc. — после победы Трампа также взлетели до исторического максимума. В результате состояние Маска на 11 декабря оценивалось изданием 447 млрд долларов .