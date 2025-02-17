Илон Маск обнаружил 20 млн «вампиров» среди американцев
Американский миллиардер Илон Маск, который помимо всего прочего является главой Департамента эффективности госуправления (DOGE) США, обнаружил среди американцев около 20 млн «вампиров». На своей странице в соцсети X он опубликовал таблицу с данными о возрасте американцев, которые получают пособия в США, и обратил внимание публики на «необычные записи».
Комментируя эти записи, Илон Маск упомянул популярный роман о вампирах писательницы Стефани Майер “Сумерки”, пошутив о том, что “среди американцев и правда есть вампиры”.
“Согласно базе данных социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Может быть, «Сумерки» реальны, и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение”, - написал Маск в своей соцсети, прикрепив скриншот таблицы с данными.
Из таблицы следует, что около 20 млн человек в США долгожители - им более 100 лет.
Например, людей в возрасте 150-159 лет на территории Штатов, согласно этим данным, насчитывается более 1,3 миллиона, в возрасте 220-229 лет таковых свыше тысячи человек.
Также в таблице указаны два человека, возраст одного из которых варьируется от 240 до 249 лет, а второго - между 360 и 369 годами.
На каком именно этапе в данные закралась ошибка, пока остаётся неясным. В DOGE заявили, что проверят представленные в таблице данные.
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