Илон Маск обнаружил 20 млн «вампиров» среди американцев

Опубликовано: 17.02.2025 12:30 , Обновлено: 17.02.2025

Американский миллиардер Илон Маск, который помимо всего прочего является главой Департамента эффективности госуправления (DOGE) США, обнаружил среди американцев около 20 млн «вампиров». На своей странице в соцсети X он опубликовал таблицу с данными о возрасте американцев, которые получают пособия в США, и обратил внимание публики на «необычные записи».

Комментируя эти записи, Илон Маск упомянул популярный роман о вампирах писательницы Стефани Майер “Сумерки”, пошутив о том, что “среди американцев и правда есть вампиры”.

“Согласно базе данных социального обеспечения, это количество людей в каждой возрастной группе, в чьей графе смерти указан прочерк. Может быть, «Сумерки» реальны, и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение”, - написал Маск в своей соцсети, прикрепив скриншот таблицы с данными.

Из таблицы следует, что около 20 млн человек в США долгожители - им более 100 лет.

Например, людей в возрасте 150-159 лет на территории Штатов, согласно этим данным, насчитывается более 1,3 миллиона, в возрасте 220-229 лет таковых свыше тысячи человек.

Также в таблице указаны два человека, возраст одного из которых варьируется от 240 до 249 лет, а второго - между 360 и 369 годами.

На каком именно этапе в данные закралась ошибка, пока остаётся неясным. В DOGE заявили, что проверят представленные в таблице данные.

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