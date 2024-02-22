«Или в общем государстве с Россией, или...» – Медведев выдвинул украинцам ультиматум

Опубликовано: 22.02.2024 14:28 , Обновлено: 22.02.2024

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 22 февраля рассказал, за счет чего и когда ждет победы России. И предложил выбор гражданам Украины.

Говоря о том, какая опасность существует на сегодняшний день для украинцев, Медведев заявил, что «это – украинское государство». И предложил выбор:

«Или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству. Или бесконечная война».

Об успехах на поле боя сказал, что «определенные тренды уже сформировались, и нынешние тенденции неплохие»: «Получится или нет – это вопрос, который будет решён как раз в этом году».

Ранее Телеграф писал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X прореагировал на слова представителя госдепа США о том, что Россия не получит обратно Аляску. И поставил смеющийся смайлик.

«Теперь война неизбежна» – Медведев ответил Госдепу США на заявление о возвращении Аляски