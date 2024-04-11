"И вот, конь бледный, и на нем всадник" - Медведев обратился к Новому Завету. Что случилось?

Опубликовано: 11.04.2024 12:40 , Обновлено: 11.04.2024

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале решил проанализировать заявление президента США Джо Байдена о выделении новой помощи Украине. Для этого Медведев обратился к Новому Завету.

Зампред российского Совбеза, не указав источник, привел такую цитату Байдена: “Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…»

По словам Медведева, такое заявление - “абсолютное зло”. И в качестве аргумента экс-президент России привел выдержку из Откровения Иоанна Богослова - последней книги Нового Завета в Библии: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним».

Но фрагментом зампред не ограничился. К библейским образам он добавил фигуру президента США: “Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира…”

Ранее Telegraf.news писал, что Медведев предложил не брать в плен солдат НАТО, если они будут воевать в Украине. “А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию», - заявил экс-президент РФ.

Медведев предложил давать премию за каждого «убитого и сожжённого натовца»