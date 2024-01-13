Хуситы атаковали танкер с российской нефтью в ответ на ракетные удары США

Опубликовано: 13.01.2024 11:49 , Обновлено: 13.01.2024

Боевики-хуситы в Йемене в пятницу, 12 января, атаковали танкер, перевозивший российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на отчет британской компании морской безопасности Ambrey. По их данным, ракету по танкеру выпустили по ошибке.

Согласно отчёту Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС), которое процитировало Reuters, они получили сообщение о ракетном запуске в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

Сама ракета до танкера не долетела, а приземлилась в воду в 400-500 метров от него, поэтому жертв и пострадавших в результате ошибки боевиков удалось избежать.

“Это был второй танкер с российской нефтью, который по ошибке стал объектом нападения хуситов”, - сообщили авторы отчёта Ambrey. Подробности первого инцидента они не приводили.

По данным источника, танкер шёл под флагом Панамы на восток через рекомендуемый международный транзитный коридор. Ударить по нему, по мнению авторов отчёта, хуситы решили из-за того, что в общедоступной базе данных он числился как связанный с Великобританией, однако это была устаревшая информация.

Тем временем Центральное командование Вооружённых сил США заявило об очередном ударе по позициям хуситов в Йемене. Согласно заявлению ведомства, опубликованному на официальной страничке в соцсети X (бывший Twitter), американские войска нанесли удар в 3:45 по их радару.

“Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием ракет Tomahawk Land Attack и стал продолжением действий по конкретной военной цели, связанных с ударами, нанесенными 12 января, с целью ухудшить способность хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие”, - заявили американские военные.

Ранее Телеграф сообщал, что боевые корабли и авиационные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене. Согласно заявлениям обеих сторон, удары нанесли, прежде всего, по аэродромам, откуда, как полагает разведка союзников, запускались ракеты и дроны, а также по складам оружия и радарам.

США и Великобритания нанесли удары по Йемену

После этого Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН. Будучи союзником Ирана и партнером крупных арабских государств, Россия осудила удары США и их союзников по Йемену. Накануне Россия также на ряду с Китаем, Мозамбиком и Алжиром, воздержалась от подписания резолюции Совбеза, предложенную США. В ней озвучивалось требование “немедленного прекращения атак хуситов на суда в Красном море”.

По данным российского агентства “Интерфакс”, Россия предлагала внести в резолюцию три поправки, в частности, добавить в неё упоминание о военном конфликте в секторе Газа и прописать, что положения данной резолюции “не должны становиться прецедентом” или “устанавливать новые нормы международного права”. Поскольку поправки внесены не были, Россия воздержалась от подписания всего документа.