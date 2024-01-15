Хуситы атаковали ракетой американский эсминец в Красном море

Опубликовано: 15.01.2024 08:31 , Обновлено: 15.01.2024

Хуситы обстреляли американский эсминец USS Laboon в Красном море, выпустив по нему противокорабельных ракету. Однако истребитель ВМФ США сбил ее, утверждают в Пентагоне.

Ракета была выпущена с берега Йемена боевиками-хуситами по американскому эсминцу, действующему в южной части Красного моря, заявили американские военные в воскресенье. По данным Центрального командования США (Centcom), которое опубликовало эту новость на X (бывшем Twitter), ракета была сбита недалеко от йеменского портового города Ходейда.

Перехват в воздухе стал новым инцидентом в Красном море, где хуситы атакуют международные суда в рамках, по их словам, кампании по поддержке палестинцев в секторе Газа, сообщило агентство Reuters. Попытка атаковать американский эсминец последовала за серией американских и британских авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

Однако в США признали, что в результате бомбардировок было уничтожено только около четверти ракетных средств и оборудования для нанесения ударов беспилотниками, которые были в распоряжении хуситов.

Ранее Телеграф сообщил, что боевики-хуситы в Йемене в пятницу, 12 января, атаковали танкер, перевозивший российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на отчет британской компании морской безопасности Ambrey. По их данным, ракету по танкеру выпустили по ошибке.

Хуситы атаковали танкер с российской нефтью в ответ на ракетные удары США