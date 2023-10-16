В Гомеле предложили потереть руками "самый маленький памятник". Зачем?

Опубликовано: 16.10.2023 15:32 , Обновлено: 16.10.2023

В Гомеле 16 октября открыли "самый маленький памятник в Беларуси" — памятник хозяйственному мылу, и предложили потереть его. Об этом сообщил мэр города Владимир Привалов в своем телеграм-канале.

Памятник 72% хозмылу установили на здании Гомельского жирового комбината, которое выпускает это моющее средство уже более 90 лет.

Размер бруска — 6х9см, мыльницы — 12 см. Композицию изготовили из латуни по оригинальному куску хозяйственного мыла весом 250 г.

Фото: Гомельские ведомости

По словам Привалова, церемонию открытия приурочили ко Всемирному дню чистых рук и Неделе родительской любви.

Кстати, гомельчанам и гостям города предложили потереть памятник руками.

“Если потереть хозяйственное мыло Гомельского жирового комбината, то будешь здоров!”, — объяснили Гомельские ведомости.

К слову, сотрудники предприятия собираются занести скульптуру в национальную Книгу рекордов как “самый маленький памятник в Беларуси”.

Предыдущий “самый маленький памятник”

Оказывается, ранее этот титул принадлежал минскому “Памятнику белорусскому эго” размером 15 см. Его открыли в конце декабря 2019 года.

“Скульптура символизирует белорусское эго, показывая, что “Беларусь - не Белоруссия!”, — писало госагентство БелТА и публиковало фото.

Этот памятник разместили около бара «На дне» на Зыбицкой.

Ранее Телеграф писал, что в Бресте решили возвести памятник в виде 15-метровых полотенец.

В Беларуси решили возвести памятник в виде 15-метровых полотенец. Где и как будет выглядеть?