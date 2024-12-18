Херота затопила окрестности Сочи в России

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Опубликовано: 18.12.2024 13:05 , Обновлено: 18.12.2024

Из-за сильных дождей, которые в ночь на 18 декабря накрыли Сочи, в регионе вышла из берегов река Херота. Уровень воды в ней повысился на 74 сантиметра и достиг отметки в 11,62 метра. Затопление затронуло Хостинский и Адлерский районы, а также федеральную трассу "Джугба".

По данным Telegram-канала Mash, из-за поваленных деревьев стихия привела к повреждению ЛЭП, а в городе-курорте Дагомыс начались проблемы со светом и отоплением. В нескольких сёлах сошёл грунт, “люди прячутся по домам”. По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, зафиксировано 13 сходов оползня и 8 повреждений дорог.

“Все болевые точки знаем. Принимаем меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение – пока по временной схеме. Как только грунт стабилизируется, незамедлительно приступим к аварийно-восстановительным работам. В самых сложных участках вводим режим ЧС”, — отметил мэр российского Сочи.

[info_b] Херота (ударение на “о”) — горная река в Адлерском районе города Сочи, впадающая в Чёрное море. Её длина составляет 14 километров, а площадь водосборного бассейна — 24,7 км². Берёт начало из родника в лесном массиве у горы Сахарная Головка.

Интересно, что в 2020 году на уровне администрации города Сочи было принято решение о переименовании реки в Хороту по причине “неблагозвучности названия”. В регионе установили новые дорожные указатели, однако со временем всё-таки вернули прежние, поскольку исправленное наименование не внесли в Государственный каталог географических названий.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на французский архипелаг Майотта, расположенный в Индийском океане, на днях обрушился один из самых мощных за столетие тропических циклонов. Местные власти только приступили к разбору завалов, в которые превратились жилые дома в заморском департаменте Франции, однако, по предварительным оценкам, количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами.

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