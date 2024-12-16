"Исчез целый район" - Власти французских островов оценили число жертв тропического циклона в тысячи человек

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Опубликовано: 16.12.2024 08:58 , Обновлено: 16.12.2024

На французский архипелаг Майотта, расположенный в Индийском океане, на днях обрушился один из самых мощных за столетие тропических циклонов. Местные власти только приступили к разбору завалов, в которые превратились жилые дома в заморском департаменте Франции, однако, по предварительным оценкам, количество жертв будет исчисляться сотнями, если не тысячами.

“Я думаю, что жертв наверняка будет несколько сотен, может быть, мы достигнем тысячи, или даже нескольких тысяч человек”, — заявил 15 декабря префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьёвиль местному телеканалу Mayotte La 1ere.

Министерство внутренних дел Франции, отвечая на вопрос о числе погибших в результате циклона “Чидо”, заявило, что “будет сложно подсчитать всех жертв” и отказалось пока называть точную цифру.

























По данным французских метеорологов, скорость ветра в тот момент, когда циклон “Чидо” обрушился на Майотту, превышала 200 км/ч. Это привело к существенным повреждением жилых домов, правительственных зданий и местной больницы. Это был самый сильный циклон за последние 90 лет, обрушившийся на острова, заявили синоптики.

Подсчёт жертв разгула стихии может осложняться ещё и тем, что острова Майотты в последнее время стали центром нелегальной иммиграции для жителей близлежащих Коморских островов. По сравнению с Коморами, на Майотте выше уровень жизни и есть доступ к французской системе социального обеспечения. Только по официальным данным Министерства внутренних дел Франции, на Майотте проживает более 100 тыс. нелегальных мигрантов.

“Честно говоря, то, что мы переживаем, — это трагедия. Ощущение, будто мы переживаем последствия ядерной войны… Я видел, как исчез целый район”, — процитировало агентство Reuters Мохамеда Ишмаэля, жителя столицы Майотты Мамудзу.

Оценить масштаб разрушений, вызванных стихией, можно по видеозаписям, которые СМИ выкладывали в выходные в Сеть.