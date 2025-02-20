Опубликовано: 20.02.2025 18:38 , Обновлено: 20.02.2025

Израиль получил тела четырёх заложников, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года и удерживавшихся в секторе Газа 503 дня. Среди погибших — Шири Бибас, её сыновья Ариэль (4 года) и Кфир (9 месяцев на момент похищения), а также 83-летний Одед Лифшиц. Все они были похищены живыми из своих домов в кибуце Нир-Оз во время нападения ХАМАС на юг Израиля.

Передача тел проходила в секторе Газа. Израильские СМИ, в частности портал The Times of Israel, назвали передачу «пропагандистским шоу». Боевики украсили сцену плакатами с обвинениями в адрес Израиля, рядом с ней стояли пикапы с флагами ХАМАС, вооружённые боевики демонстрировали оружие детям. Гробы с телами пометили фотографиями заложников и надписями, содержащими указание 7 октября 2023 года как даты «ареста», хотя все четверо были гражданскими лицами и заложниками.

На гробах Кфира и Ариэля Бибас имена были перепутаны. Большинство израильских СМИ, включая The Times of Israel, из уважения к погибшим не транслировали кадры церемонии в прямом эфире.

После передачи тел представителям Красного Креста гробы передали израильским военным на территории сектора Газа.

Из 251 заложника, захваченного ХАМАС 7 октября, в секторе Газа остаются 66, включая тела по меньшей мере 35 человек (подтверждено ЦАХАЛ). Помимо четырёх возвращённых тел ХАМАС освободил 24 заложника во время перемирия, начавшегося 19 января. Израиль освободил около 2000 палестинских заключённых. Журналисты Telegraf.news об этом рассказывали ранее.

ХАМАС освободил трёх израильтян в обмен на 369 палестинцев