ХАМАС освободил трёх израильтян в обмен на 369 палестинцев

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Опубликовано: 15.02.2025 15:57 , Обновлено: 15.02.2025

В субботу, 15 февраля, состоялся очередной обмен израильских заложников, захваченных боевиками 7 октября 2023 года. Палестинская группировка ХАМАС передала израильским властям трёх пленников в обмен на освобождение из тюрем 369 палестинских заключенных, в том числе 36 человек, отбывающих пожизненное заключение за терроризм.

На этой неделе освобождение очередной группы заложников в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем было поставлено под угрозу - ХАМАС обвинил израильскую сторону в нарушении перемирия. Однако, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля фактически поставил палестинской группировке ультиматум, обмен всё же состоялся.

Группировки ХАМАС и “Палестинский исламский джихад” устроили в южной части Газы настоящую показательную церемонию освобождения и вывели троих мужчин - Сагуи Декель-Чена, Сашу Труфанову и Иара Хорна - которых держали в плену в течение 498 дней, на специально установленную сцену.

Все трое хоть и выглядели худыми и бледными, казались в намного лучшей физической форме, чем освобождённые в рамках предыдущих этапов. Также мужчины были одеты в черно-кремовые спортивные костюмы, тогда как на пленниках, освобождённых ранее, была одежда, напоминающая скорее одежду заключенных или солдат.

По ту сторону границы за освобождением заключённых благодаря телетрансляции традиционно наблюдали сотни неравнодушных израильтян, собравшихся на площади заложников в Тель-Авиве, а также их родные, встретившие новость о состоявшемся обмене с огромным облегчением. В их жизни за время плена родных многое изменилось. Так, как сообщило израильское издание The Times of Israel, у Декель-Чена родилась третья дочь, появившаяся на свет через два месяца после его похищения. В свою очередь Труфанов, наоборот, за это время потерял отца - он был убит террористами во время атаки 7 октября 2023 года.

Что же до палестинской стороны, они в обмен на трёх заложников получили сразу 369 бывших заключённых. По данным Управления информации о заключенных, связанных с ХАМАС, речь идёт о 333 палестинцах, содержавшихся под стражей в Газе во время войны, и ещё о 36 заключённых, отбывавших пожизненное наказание за преступления, связанные с террористической деятельностью.

Освобождение этой группы заключенных стало крупнейшей сделкой в ​​рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС. В секторе Газа освобождённых также встречали толпы людей.

По данным издания The Times of Israel, на этот раз израильская тюремная служба перед освобождением переодела палестинских заключенных в рубашки с синей звездой Давида, логотипом израильской спецслужбы Шин Бет, отвечающей за внутреннюю безопасность и контрразведывательную деятельность, и фразой на арабском языке: “Мы не простим и не забудем”.









Ранее Telegraf.news рассказал, что после того, как на прошлой неделе ХАМАС обвинил Израиль в «нарушении условий договоренностей» и поставил под угрозу выдачу тех, кто до сих пор остаётся в плену, президент США Дональд Трамп предостерёг палестинскую группировку от нарушения условий перемирия с Израилем. Он напомнил о том, что освобождение заложников, захваченных боевиками 7 октября 2023 года, являются одним из основных пунктов действующего соглашения о прекращении огня.

«Начнётся ад» — Трамп предостерёг ХАМАС от нарушения условий перемирия с Израилем