ГУР Украины показало видео «уничтожения российского скоростного катера»

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Опубликовано: 06.05.2024 12:33 , Обновлено: 06.05.2024

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в понедельник, 6 мая, опубликовало видео, на котором, как заявили в ведомстве, показан момент "уничтожения скоростного катера", принадлежащего российским военным. Российская сторона пока информацию об уничтожении катера не подтвердила.

По данным ГУР, поразить российский военный катер удалось с помощью ударного морского дрона Magura V5. Сообщается, что катер подбили в бухте Узкая в Крыму. На чёрно-0белом видео украинской разведки показано наведение дрона на цель и сам момент удара. Что стало с целью после этого, по видео не понятно.

По данным украинского телеграм-канала “Политика Страны”, саму атаку украинской стороны пятью морскими дронами в России не отрицают, однако настаивают на том, что её удалось отразить и те не смогли поразить свои цели.

В свою очередь в ГУР пояснили, что в последнее время россияне решили “прятать большие корабли Черноморского флота подальше от Крымского полуострова”, поэтому они переориентировали на скоростные маневренные военные суда россиян, находящиеся в территориальных водах Крыма.

В ведомстве напомнили, что ранее с помощью тех же морских дронов Magura V5им удалось вывести из строя разведывательный корабль “Иван Хурс”, ракетный катер “Ивановец”, большой десантный корабль “Цезарь Куников”, патрульный корабль проекта 22160 “Сергей Котов” и ряд других судов Черноморского флота России.

В ГУР Украины показали видео «уничтожения российского ракетного катера»