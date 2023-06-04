Губернатор признался, что в Белгородской области идут бои

🎥 Видео

Опубликовано: 04.06.2023 17:38 , Обновлено: 04.07.2024

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня ответил на призыв бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) прибыть в пригород Шебекино - Новую Таволжанку - чтобы провести переговоры и забрать двух пленных российских военных.

Он отказался ехать в местную церковь на переговоры, видимо опасаясь за свою жизнь и не желая находится на контролируемой русскими повстанцами из РДК территорию Белгородской области. Взамен, он предложил тем приехать в Шебекино.

[info_b]В России РДК признана террористической организацией, а членов Корпуса называют предателями и «новыми власовцами».[/info_b]

[Telegram_widget url=“https://t.me/vvgladkov/2465”]

“Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними - это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 - МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность”, - сказал губернатор Белгородской области РФ.

Также он дал оценку бойцам военизированных подразделений русских, которые перешли на сторону Украины.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/yoshkinkrot/status/1665364897075548160?t=w0SVLoO2Qil4eeJzy-0tkA&s=19”]

“Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор о пленных. На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению”, - поделился своими желаниями в ТГ-канале Вячеслав Гладков.

Пригожин предложил приехать за пленными, но не сам

В свою очередь, основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин предложил прислать за пленными какого-то своего “высокопоставленного заместителя”. С таким предложением он обратился к Денису Капустину - командиру РДК.

“Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам”, - заявил Пригожин.

Ранее Телеграф сообщил, что бойцы военизированных группировок “Русского добровольческого корпуса” (РДК) и “Легион Свободы”, состоящих из россиян, которые воюют на стороне Украины, вызвали на переговоры губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По их словам, они находятся рядом с Шебекино.

РДК вызвал на переговоры губернатора Белгородской области и пообещал «жест доброй воли»