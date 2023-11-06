Президент Польши Дуда назвал кандидата в премьер и попал в скандал

Опубликовано: 06.11.2023 23:00 , Обновлено: 06.11.2023

Президент Польши Анджей Дуда решил поручить Матеушу Моравецкому из партии PiS миссию по формированию правительства. И это при том, что у этой партии, в отличии от оппозиции, нет большинства для одобрения в парламенте.

Все дело в том, что три оппозиционные политические силы, набравшие необходимое количество голосов для формирования коалиционного правительства, призвали ранее Анджея Дуду дать им право на создание кабинета министров и не затягивать конституционный процесс искусственно.

[info_b]Согласно результатам выборов в Сейм Польши, правящая партия «Право и справедливость» (PiS) получила 35,38%, Гражданская коалиция (KO) — 30,70%; Третий путь – 14,40%; Новые левые — 8,61%; Конфедерация — 7,16%; Беспартийные представители органов местного самоуправления — 1,86%.

Таким образом, у KO, Третьего пути и Новых левых вместе набралось 52%.[/info_b]

Однако свое решение Анджей Дуда обосновал тем, что ни одна из партий не получила единоличного большинства в Сейме. И по этой причине он провел консультации со всеми парламентскими группами.

“Это были хорошие, содержательные переговоры. Как представители партии «Право и справедливость» (PiS), получившей лучший результат на выборах, так и представители «Гражданской коалиции» (KO), занявшей второе место, представили своих кандидатов на пост премьер-министра и выразили желание сформировать правительство”, - сказал он.

По словам Дуды, в ходе консультаций каждая партия выразила уверенность, что в новом сейме соберет большинство, необходимое для поддержки своего кандидата и будущего правительства в целом.

“После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства [действующему] премьер-министру Матеушу Моравецкому. Поэтому я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство”, - пояснил свое решение Анджей Дуда.

“Идиотский хаос”

Игнорирование президентом заявлений трёх оппозиционных политических сил о готовности совместно сформировать правительство вызвало бурю негодования среди польских политиков и журналистов.

Представитель занявшей второе место «Гражданской коалиции» Ян Грабец заявил в эфире TVN24: “Анджей Дуда будет нести ответственность за поражение Матеуша Моравецкого. Если он считает, что там есть большинство, а через мгновение окажется, что его нет, значит, президент провалился. Это не лучший начало для сотрудничества с новым правительством”.

“Дуда и Моравецкий снова станут объектами всеобщих насмешек… С точки зрения оппозиции, это очень удобная позиция для прихода к власти после этого идиотского хаоса, созданного президентом, - прокомментировал журналист Януш Швертнер решение польского президента.

“Президент Анджей Дуда не справился с этой задачей. Вместо того, чтобы поддержать решение граждан, он поднял руку на него. К счастью, это лишь вопрос времени”, - заявила Паулина Хенниг-Клоска, вице-председатель партии «Польска2050».

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“Он унизил более 11 миллионов избирателей и Моравецкого”, - гневно написал Михал Колодзейчак, лидер Агроунии и депутат Сейма от КО.

“Президент Дуда просто топит премьер-министра Моравецкого. Он поручил ему миссию, которую, как известно, нынешний премьер-министр не выполнит. Назвать это пощечиной ПиС было бы милостью. Президент ищет себе место в политических джунглях правого крыла”, - написал Михал Колодзейчак, лидер Агроунии.

“Анджей Дуда не удивил. Председатель партии, находящийся на службе у Качиньского, продлевает агонию ПиС на несколько недель. Предоставляя полякам отвратительное зрелище, которое на самом деле прикрывает последний захват денег ПиС”, - написал Мартин Кервинский, генеральный секретарь PO.

А вот в PiS были рады решению президента. “Решение президента Анджея Дуды поручить премьер-министру Матеушу Моравецкому миссию по формированию правительства является подтверждением давней конституционной традиции в нашей стране. PiS является победителем парламентских выборов в этом году, и благодаря этому назначению мы сможем официально начать переговоры о назначении правительства”, - заявил Рафал Боченек, представитель партии PiS.

Ранее лидер занявшей второе место на выборах “Гражданской коалиции” (КО) Дональд Туск обратился со «срочным обращением» к президенту Польши Анджею Дуде. Он попросил его поручить формировать правительство страны его политической силе, а не PiS, занявшей первое место, но потерявшей шансы на управление страной.

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