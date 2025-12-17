Грузия приняла закон по примеру Беларуси

Опубликовано: 17.12.2025 17:20 , Обновлено: 17.12.2025

Парламент Грузии одобрил правки в Избирательный кодекс страны, которые запрещают голосование на выборах за пределами государственной территории.

Глава комитета по правовым вопросам парламента Арчил Гордуладзе объяснил новую норму необходимостью «предотвратить внешнее вмешательство». Политик предложил всем грузинам, проживающим за границей, но желающим голосовать, приезжать для этого в страну.

В свою очередь, оппозиция раскритиковала новые правила, назвав их ограничением избирательного права.

Следующие парламентские выборы в Грузии должны состояться в 2028 году. А в ходе выборов в 2024 году «Грузинская мечта» проиграла на большинстве зарубежных участков, но выиграла внутри страны. Впрочем, оппозиция не согласилась с итогами голосования и обвинила партию в фальсификациях (или: нечестной победе).

Напомним, что председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) Игорь Карпенко в октябре 2024 года объяснял, почему власти Беларуси решили не открывать избирательные участки на президентских выборах за границей.

«Если у нас сегодня страны не могут обеспечить безопасность работы диппредставительств либо сокращено количество наших дипмиссий, нам просто технически невозможно открыть там участки для голосования. И, как правило, эти зарубежные участки подвергаются определенному воздействию со стороны недоброжелателей, в том числе и тех, что применяют попытки вмешаться в электоральный процесс», — заявил Карпенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Впрочем, в Беларуси решение об открытии зарубежных участков для голосования принимает ЦИК.

«Посягательство на суверенитет» — Глава ЦИК объяснил, почему Беларусь отказалась от избирательных участков за рубежом