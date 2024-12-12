Грозит эпидемия? В Австралии из лаборатории пропало более 300 смертельных вирусов

Опубликовано: 12.12.2024 10:37 , Обновлено: 12.12.2024

Из Лаборатории общественного здравоохранения Квинсленда, что в Австралии, пропало более 300 образцов смертельных вирусов. Правительство поручило Минздраву начать расследование инцидента, поскольку это является «серьёзным историческим нарушением протоколов биологической безопасности». Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Несмотря на то, что ЧП произошло ещё в августе 2023 года, местные власти сообщили об этом только сейчас. Так, из лаборатории в Австралии пропало сразу 323 пробирки с различными вирусами, среди которых такие патогены, как вирус Хендра, лиссавирус, хантавирус и другие.

«В связи с таким серьёзным нарушением протоколов биобезопасности и возможной утечкой образцов инфекционного вируса Министерство здравоохранения Квинсленда должно провести расследование, что произошло, и как предотвратить подобные инциденты в будущем», — заявили в правительстве.

[info_b]Вирус Хендра передаётся от животных к человеку и был выявлен только в Австралии. Хантавирус — семейство вирусов, которые приводят к различным заболеваниям и летальному исходу. Лиссавирус — группа вирусов, способных вызвать бешенство.[/info_b]

Вирус Хендра

Что случилось с пробирками — украли их или уничтожили — неизвестно. Однако власти заверили, что для общественности это не несёт «никаких рисков». Так, глава отдела искусственного интеллекта и наук о жизни Северо-Восточного университета Бостона в США Сэм Скарпино заявил, что риск эпидемии из-за произошедшего “крайне низок”.

По его словам, способность трёх вышеназванных патогенов передаваться от человека к человеку “сильно ограничена”. Тем не менее, каждый из них может привести к летальному исходу, утверждает специалист. Уровень смертности при заражении некоторыми хантавирусами достигает 15%, что более чем в 100 раз превышает смертность от Covid-19. Все три патогена наиболее опасны для животных и домашнего скота.

Австралийский врач Джон Джеррард также утверждает, что случившееся не представляет опасности для населения. По его словам, образцы вирусов быстро разрушаются в морозильных камерах лабораторий и становятся неинфекционными. Джеррард также считает маловероятным, что образцы выбросили с общим мусором, поскольку такое не свойственно лабораторной практике.

Он напомнил, что за 5 лет в Квинсленде не было зарегистрировано ни одного случая заражения каким-либо из трёх упомянутых вирусов. Кроме того, в Австралии вообще не было подтверждённых случаев заражения хантавирусом, передал американский телеканал Fox News.

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