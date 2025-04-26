Гроб с Папой Римским Франциском провезли по Ватикану и Риму в модернизированном папамобиле

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Опубликовано: 26.04.2025 14:12 , Обновлено: 26.04.2025

Официальная церемония похорон Папы Римского Франциска проходит сегодня в Ватикане. По оценкам Святого Престола, в церемонии приняли участие свыше 250 тыс. человек. Сразу после утренней мессы гроб с телом Папы выставили в Соборе Святого Петра, а после полудня - провезли по Ватикану и Риму в специально оборудованном под перевозку гроба открытом папамобиле до базилики Санта-Мария-Маджоре в Риме. Именно там, согласно завещанию Франциска, должны покоиться его останки.

В социальных сетях появились кадры трансляции последнего пути Папы Римского Франциска в папамобиле. Таким образом, Ватикан дал возможность людям, собравшимся на площади Святого Петра и по всему пути следования траурной процессии, отдать последние почести почившему понтифику.

В нарушение традиции Папа Франциск решил быть похороненным за пределами Ватикана, в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, куда он часто ходил молиться во время своего папства. Там похоронены семь предыдущих пап, но он будет первым за многие столетия.

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По официальной информации Ватикана, на церемонии прощания с Папой присутствовали делегации из около 130 стран (в их числе была и белорусская делегация), а также 50 глав государств и 10 правящих монархов, а также руководство международных организаций, таких как ООН. Среди высокопоставленных политиков, которые решили лично отдать последние почести Франциску, оказались в том числе американский президент Дональд Трамп и Владимир Зеленскй, между которыми состоялись короткие 15-минутные переговоры непосредственно перед похоронами.

Как подметили польские СМИ, Зеленский ради похорон Папы сменил свой военный стиль в одежде, которого он стал придерживаться даже на официальных мероприятиях, за что не раз получал упрёки от некоторых западных политиков и журналистов. Вместо привычных костюмов защитного цвета на нём в этот день был чёрный траурный костюм.