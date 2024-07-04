Грета Тунберг ошиблась? Учёные назвали, какой вид путешествий наносит больший урон климату

Опубликовано: 04.07.2024 11:11 , Обновлено: 04.07.2024

Учёные из Великобритании исследовали вопрос количества выбросов углекислого газа различными видами транспорта и пришли к выводу, что авиаперелёты - не самый худший вариант, как многие полагали ранее.

Команда учёных из университетов Лидса и Бристоля проанализировала, как развивались британские путешествия за последние 25 лет, и попыталась выявить самый худший с точки зрения выбросов СО2 вариант. Также исследователи искали новые решения для того, чтобы бы путешествия приносили меньше вредных выбросов и не так пагубно влияли на климат. Своё исследование учёные опубликовали в научном журнале Nature Energy.

О том, что различные виды транспорта являются источниками вредных выбросов и углекислого газа в атмосферу, известно было давно. Но насколько это сказывается на климате в действительности? Ранее полагалось, что наибольший выброс CO2 обеспечивают самолёты, однако исследование опровергло это убеждение.

Оказалось, что во всем мире автомобильные поездки делают больше выбросов CO2, чем авиаперелеты.

Учитывая эту разницу, команда представила следующие результаты:

Путешествия на самолете на дальние расстояния составляют лишь небольшую часть всех поездок — 0,4 процента, но вносят значительный “вклад” в выбросы CO2 — 55 процентов .

Аналогичная ситуация и с длительными автомобильными поездками: менее трех процентов всех поездок имеют длину более 80 километров, но они являются причиной 70 процентов всех выбросов, вызванных поездками.

Авторы исследования также заявили, что, хотя деловые поездки составляют всего 3,3 процента от общего числа, на их долю приходится 9,2 процента выбросов, что также существенно.

Для решения проблемы учёные предложили отказываться от использования транспортных средств, когда речь идёт о небольших расстояниях, и стараться делать выбор в пользу поездов, когда нужно отправиться на дальнее расстояние.

В частности, учёные сочли, что расстояние в 13 километров вполне можно преодолеть на велосипеде или пешком, а не на машине. По мнению исследователей, это позволит сделать до 9,3 процента меньше выбросов CO2. Расстояния менее 1600 километров следует преодолевать не на самолете, а на поезде — это сэкономит почти 90 килограммов CO2 в год на душу населения (почти шесть процентов), заверили исследователи.

Ранее Telegraf.news писал о том, что климатологи, экологи и ученые из университетов разных стран мира дали свои прогнозы по изменению климата в будущем и его влиянию на человечество. Так, по видению немецкого исследователя Штефана Рамшторфа, к концу XXI века до шести миллиардов человек могут оказаться за пределами пригодных для жизни регионов Земли.

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