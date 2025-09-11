Госсекретарь Ватикана Паролин объявил, что мир оказался "на краю пропасти" после вторжения БПЛА в Польшу

Опубликовано: 11.09.2025 19:13 , Обновлено: 11.09.2025

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил в четверг, что он согласен с комментариями президента Италии Серджо Маттареллы о том, что мир находится на краю пропасти после того, как Польша обвинила Россию в том , что ее дроны вторглись в ее воздушное пространство.

“Я так думаю, что мы находимся на краю пропасти, я согласен с этим анализом в том смысле, что происходит эскалация, - сказал Паролин в кулуарах конференции в Ватикане. - Мы действительно переживаем момент большой опасности”.

В этот же день, в первый день своего визита в Словению, Маттарелла сравнил нынешнюю ситуацию с ситуацией в 1914 году перед Первой мировой войной, напомнив на возможность масштабного конфликта, которого никто на самом деле не хочет.

Ранее Telegraf.news писал, что польские военные подтвердили, что белорусская сторона предупредила их о беспилотниках, готовящихся войти в воздушное пространство Польши, и назвали такое инициативное сотрудничество белорусских коллег “неожиданным”.

Польские военные признались в «удивлении» от «неожиданной» помощи Беларуси в борьбе с дронами