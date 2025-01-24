Опубликовано: 24.01.2025 21:05 , Обновлено: 01.04.2025

Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе тайваньский вопрос. Ван И подчеркнул, что Пекин «никогда не допустит отделения Тайваня» и потребовал от США относиться к этому вопросу «с осторожностью».

Он напомнил, что Тайвань «с незапамятных времён» является частью территории Китая и что Вашингтон в трёх совместных китайско-американских коммюнике обязался придерживаться политики «одного Китая».

Со своей стороны, Марко Рубио заверил, что США «не поддерживают независимость Тайваня» и надеются на мирное решение вопроса, «приемлемое для обеих сторон Тайваньского пролива», заявили в МИД КНР.

Американская сторона пока не публиковала информацию о своём видении состоявшегося разговора.

Напомним, официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году после поражения сил Гоминьдана в гражданской войне с Компартией Китая. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны контактируют через неправительственные организации.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Принцип «одного Китая» является обязательным условием для государств, желающих установить или сохранить дипотношения с КНР. США, несмотря на тесные контакты с Тайбэем и поставки оружия на остров, официально придерживаются этого принципа.

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