Госсекретарь США Рубио вышел в эфир ТВ с крестом на лбу. Что это значит?

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Опубликовано: 06.03.2025 15:59 , Обновлено: 06.03.2025

Госсекретарь США Марко Рубио удивил мировую общественность, появившись в прямом эфире с необычным знаком на лбу — пепельным крестом. Как выяснилось, таким образом политик, являющийся католиком, продемонстрировал, что посетил церковную службу в Пепельную среду.

Этот день у католиков знаменует начало Великого поста. В Пепельную среду американские верующие приходят в церковь, где священник после мессы рисует им на лбу крест из пепла. Этот символ означает покаяние и напоминает о бренности человеческой жизни. Такой крест принято носить весь день.

В своём выступлении, посвящённом, в основном, ситуации в Украине, Марко Рубио заявил об отсутствии чёткого плана завершения конфликта, назвав его «прокси-войной между ядерными державами». К слову, представитель Кремля Дмитрий Песков с такой оценкой войны в Украине согласился.

Рубио также, среди прочего, указал, что «предыдущий план» Киева и администрации Байдена сводился к неограниченной поставке оружия Украине, что, по мнению политика, «не стратегия».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что официальные лица в Вашингтоне и Пекине 5 марта обменялись взаимными угрозами начала войны друг с другом в той или иной форме. Что послужило поводом?

США и Китай обменялись угрозами начать войну