Главы МИД стран ЕС допустили снятие санкций с Сирии. А в каком случае могут «отступить»?

Опубликовано: 12.01.2025 18:28 , Обновлено: 12.01.2025

В конце января главы МИД стран Евросоюза запланировали встречу, чтобы обсудить возможность снятия санкций с Сирии. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в Эр-Рияде. По её словам, решение о смягчении санкций будет зависеть от подхода новой сирийской администрации к управлению страной, в частности, от того, будут ли учитываться интересы «разных групп», включая женщин, а также будет ли отсутствовать радикализация.

«Если мы увидим, что развитие идёт в правильном направлении, мы готовы предпринять следующие шаги. Если мы увидим, что все идёт не в том направлении, то мы можем и отступить», — подчеркнула Каллас.

Встреча в Эр-Рияде, организованная Саудовской Аравией, стала первым подобным мероприятием с участием западных и региональных лидеров после отстранения от власти президента Сирии Башара Асада. Дамаск призвал Запад снять санкции, чтобы упростить доступ к международному финансированию.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд на пресс-конференции заявил о необходимости отмены «односторонних санкций и санкций ООН, наложенных на Сирию», так как они «будут препятствовать стремлению сирийского народа к развитию».

При этом Германия, которая координирует обсуждение санкций в ЕС, предложила разрешить гуманитарную помощь населению Сирии, сохранив при этом санкции против союзников Асада, «совершивших серьёзные преступления» во время войны.

В то же время США на полгода отменили санкции в отношении транзакций с правительственными учреждениями в Сирии, чтобы облегчить поставки гуманитарной помощи и разрешить некоторые энергетические сделки.

В переговорах в Эр-Рияде приняли участие представители Великобритании, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Ирака, Иордании, Ливана, Турции, а также спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Как заявили представители МИД Великобритании, целью переговоров является поддержка временных сирийских властей, а также создание механизмов, которые «привлекут режим Асада к ответственности за военные преступления, совершенные против сирийского народа».

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