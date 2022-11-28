Главы МИД сразу семи стран прибыли в Киев

Опубликовано: 28.11.2022 15:39 , Обновлено: 28.11.2022

Министры иностранных дел семи страны — Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции — 28 ноября прибыли в Киев.

Об этом сообщил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич в своем твиттер-аккаунте.

По его словам, они находятся в украинской столице «в знак полной солидарности с Украиной.

«Несмотря на российские бомбовые дожди и варварскую жестокость, Украина победит!», — написал Ринкевич.

Ранее Телеграф писал, что в середине ноября премьер Великобритании Риши Сунак совершил неожиданный визит в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита, глава британского правительства пообещал Украине много всего — от вооружений, до финансовой помощи.

Сунак приехал в Киев к Зеленскому с нерождественскими подарками