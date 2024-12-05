Главы МИД пяти стран ЕС и Украины демонстративно покинули заседание ОБСЕ, чтобы «не слушать ложь» Лаврова

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Опубликовано: 05.12.2024 16:44 , Обновлено: 05.12.2024

Министры иностранных дел пяти стран Евросоюза и Украины 5 декабря устроили демарш на заседании 31-го Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который в эти дни проходит на Мальте. Поводом стало выступление их российского коллеги Сергея Лаврова, которого те отказались слушать и демонстративно покинули зал.

Сергей Лавров участвует во встрече, организованной в одной из стран Евросоюза, впервые с момента начала полномасштабных военных действий в Украине. С февраля 2022 года ЕС ввёл в отношении главы российского МИДа персональные санкции и до сих пор дипломат ни разу не совершал официальные визиты в страны ЕС.

Ещё перед заседанием министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, что “не будет сидеть за одним столом с Лавровым” и выказал предположение о том, что “Лавров приехал, чтобы лгать о российском вторжении и о том, что Россия делает в Украине”.

“Я не буду слушать эту ложь” , - категорично заявил он, как передало польское радио rmf24.pl, и сдержал своё обещание. В аккаунте польского МИДа в Х появилось видео демарша Варшавы.

По данным польского издания, помимо Сикорского выступление Лаврова также бойкотировали официальные делегаций Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и Украины. А вот госсекретарь США Энтони Блинкен, как заметили польские СМИ, остался в зале заседания.

Между тем, в своём выступлении Лавров обвинил власти США в том, что они “напали на Россию руками Украины”, вооружают их и ведут в Россией войну “напрямую”.

“Это не наш выбор - нам не оставили другого выхода”, - заявил Лавров, повторив слова, неоднократно сказанные президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Лавров намекнул на возможный выход России из состава ОБСЕ. В ходе своего выступления в Госдуме РФ, глава внешнеполитического ведомства заявил, что этот вопрос «висит в воздухе». Впрочем, Лавров признал, что пока вопрос выхода России из ОБСЕ не обсуждался, равно как и то, последуют ли примеру России, если та всё же решится на такой шаг, её союзники.

«Вопрос висит в воздухе» – Лавров намекнул на возможный выход России из ОБСЕ