Глава разведки России и директор ЦРУ тайно встретились в Анкаре. Вот, что обсуждали

Опубликовано: 14.11.2022 17:39 , Обновлено: 14.11.2022

Российское издание "Коммерсант" сообщило, что 14 ноября в Турции в Анкаре глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин проводит переговоры с кем-то из США. В Кремле отказались подтверждать или опровергать сообщение.

Однако российский журналист Алексей Венедиктов заявил, что в Турции глава разведки РФ встретился с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Позднее агенство Reuters [link href=“https://www.reuters.com/world/russian-us-officials-holding-talks-turkey-kommersant-2022-11-14/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link], что директор ЦРУ на встрече с главой СВР Нарышкиным решил донести до властей России послание о последствиях применения ядерного оружия.

По словам источника в Белом доме, директор ЦРУ не намерен обсуждать с Сергеем Нарышкиным возможное мирное урегулирование в Украине.

Ранее Телеграф сообщил, что в МИД России 14 ноября заявили, что для начала переговоров с Украиной той следует отказаться от предварительных требований. В Киеве уже ответили. Заочный спор МИДов Украины и России можно даже воспринимать как предварительную сверку позиций перед возможными переговорами о мире. Такого давно не было.

«Ситуация на земле» и «не та позиция» — Киев и Москва начали «переговоры» о мирных переговорах