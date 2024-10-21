Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Опубликовано: 21.10.2024 10:55 , Обновлено: 21.10.2024

Министр обороны США Ллойд Остин 21 октября приехал с необъявленным визитом в Киев. Цель поездки - "подробное обсуждение усилий Соединенных Штатов по оказанию помощи Киеву в укреплении обороны", написало агентство Reuters.

Вероятно, этот визит Остина последний в качестве главы Пентагона при президенте США Джо Байдене, на 5 ноября запланированы выборы нового главы государства. Как передало Reuters, американский министр обороны дал сигнал о сохранении поддержки Киеву со стороны Вашингтона.

“Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей суверенной территории”, - пообещал Остин. При этом, по информации Reuters, не ожидается, что США удовлетворят запрос президента Владимира Зеленского использовать американское оружие для ударов по целям далеко за пределами Украины.

Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / X

“Я возвращаюсь в Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, демонстрируя, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину”, - написал Остин в своем аккаунте Х.

Ранее Telegraf.news писал, что администрация Джо Байдена 16 октября объявила о выделении Украине дополнительной помощи “для удовлетворения критических потребностей в области безопасности и обороны”. Министерство обороны США опубликовало перечень того вооружения, которое должно войти в новый пакет, оцененный в $425 млн.

Снаряды для HIMARS, Stinger и Javelin. США выделили Украине новый пакет вооружения на 425 млн долларов