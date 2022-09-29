Глава парламента Грузии заявил, что "Беларусь вплотную подошла к красной черте"

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.09.2022 14:39 , Обновлено: 29.09.2022

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил власти Беларуси в нарушении суверенитета Грузии и приближении к "красной черте" в двусторонних отношениях. Все из-за визита Александра Лукашенко в Пицунду в Абхазии, которую в Грузии считают оккупированной Россией.

По его словам, власти Грузии ждут разъяснений от посла Беларуси.

“Этим шагом Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией, и важно, чтобы эта красная черта не была пересечена», - сказал Папуашвили.

«Разумеется, абсолютно неприемлемо, когда лидер другой страны без согласования с властями Грузии въезжает на территорию Грузии. Поэтому был сделан очень резкий, дипломатический шаг - МИД вызвал посла Беларуси, потребовал от него разъяснений, и сейчас министерство ожидает этих разъяснений. Этот шаг, этот приезд сам по себе нарушает как международное право, так и закон об оккупированных территориях”, - заявил спикер рузинского парламента.

“Кроме того, это противоречит отношениям, имеющимся между Грузией и Беларусью. Поэтому мы надеемся, что Беларусь вернется к принципам, признанным международным правом, и в рамках этого объяснения мы увидим, что не будут предприниматься какие-либо шаги, особенно в связи с политикой непризнания. Были запрошены разъяснения, и эти разъяснения должны быть предоставлены”, - рассказал Шалва Папуашвили.

В то же время, глава парламента Грузии заявил, что отзывать посла из Минска пока рано.

«Правительство Грузии, Министерство иностранных дел предприняли адекватный дипломатический шаг для этого этапа, и мы надеемся, что этот шаг принесет свои результаты», - заявил Шалва Папуашвили в телепрограмме «Ночной курьер».

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 28 сентября снова без анонсов и предупреждений сменил свое местоположение. Из Сочи, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, Александр Лукашенко перебрался в Абхазию.

Лукашенко улетел из Сочи в Пицунду