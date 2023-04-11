Глава Минобороны Украины анонсировал атаку на Черноморский флот РФ - "Есть чем удивить"

Опубликовано: 11.04.2023 09:01 , Обновлено: 11.04.2023

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине есть чем удивить российские военные корабли в Черном море. Подробности он не раскрыл, но пообещал атаку, подобную той в результате которой затонул флагманский крейсер "Москва".

“Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я осведомлен, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой [Алексей Неижпапа, командующий ВМСУ], благодаря его усилиям и его команде это произошло”, - заинтриговал украинский министр.

“Не все детали мы сейчас можем раскрыть. Некоторые есть нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предложить им еще один «сюрприз» на море, еще один «хлопок», связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю», - пообещал министр обороны.

Ранее украинские военные смогли потопить флагман Черноморского флота РФ крейсер “Москва” из-за “самонадеянности российских военных”, утверждает “Украинская правда” со ссылкой на источники в ВСУ.

Украинские военные раскрыли тайну, как потопили крейсер «Москва»