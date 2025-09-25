Глава министерства войны США экстренно созвал сотни генералов и адмиралов

Опубликовано: 25.09.2025 18:47 , Обновлено: 25.09.2025

Министр войны США Пит Хегсет внезапно приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться на базе морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния на следующей неделе. Об этом сообщило издание The Washington Post (WSJ).

По данным газеты, высокопоставленные военачальники не были готовы к такому приказу, что посеяло сомнения в командующем составе США. Созыв генералов произошел на фоне увольнений многих военных новой администрацией Белого дома в этом году, сообщила газета The Washington Post

Газета утверждает, что приказ пришел практически всем высшим военным чинам США, которые разбросаны по всему миру по военным базам.

Команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабного сокращения высшего военного командования.

[infb]В американском военной системе звание “генерал” относится к офицерам с 7-го по 10-й разряды. В разных видах войск используется своя терминология, например, “адмирал” в военно-морских силах, но все они имеют схожие уровни полномочий.

На 2025 год всего около 653 генералов и флаг-офицеров проходят действительную военную службу во всех родах войск США. В это число входят как традиционные генералы, так и их военно-морские эквиваленты - адмиралы.

Около 90% всех генералов находятся на действительной службе, в то время как остальные - в резерве или подразделениях Национальной гвардии. Эта цифра немного колеблется из-за отставок, повышений по службе и законодательных ограничений, установленных Конгрессом. [/infb]

Ранее Telegraf.news писали, что президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании Министерства обороны. Глава Белого дома решил отказаться от “политкорректного” названия - теперь Пентагон официально именуется Министерством войны. Глава ведомства Пит Хегсет уже сменил свой официальный статус в соцсетях.

Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны – «Будем наступать, а не защищаться»