Глава МИД Венгрии заявил о приостановке поставок российской нефти из-за атаки дрона

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Опубликовано: 11.03.2025 18:33 , Обновлено: 11.03.2025

Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» временно прекращены, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с российским вице-премьером Александром Новаком. Об этом рассказал сам глава МИД в своём аккаунте Facebook.

Причиной остановки поставок, по словам венгерского министра, стала атака украинского беспилотника на измерительную станцию нефтепровода. Как уточнил Сийярто, в настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы. Он выразил надежду, что поставки могут возобновиться уже сегодня.

Глава МИД Венгрии отметил, что энергоснабжение страны является вопросом её суверенитета и призвал Украину воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. «Венгрия не несёт ответственности за эту войну», — заявил Сийярто.

Обновлено В 19:37 по Минску он же заявил о возобновлении поставок.

Напомним, в ночь на 11 марта российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, атака на столичный регион стала самой масштабной за все время.

Собянин заявил о «самой массированной атаке» дронов на Москву — есть жертвы

Генштаб ВСУ, в свою очередь, в своём тг-канале признал, что за атакой стоит украинская армия и что одной из целей атаки украинских дронов действительно была инфраструктура нефтепровода «Дружба» в Орловской области. В частности, там сообщали о взрывах в районе линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь».