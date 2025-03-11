Собянин заявил о «самой массированной атаке» дронов на Москву - есть жертвы
Мэр российской столицы заявил, что в ночь на 11 марта Москва подверглась "самой массированной атаке" беспилотников. Согласно официальной информации, в общей сложности на подлёте к Москве военные сбили 74 дрона, не обошлось без пострадавших и погибших.
“Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников”, - отчитался Собянин утром в своём Telegram-канале.
По его словам, была повреждена кровля одного из домов на территории Москвы. На какое-то время столичные аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу. Также временно было приостановлено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в обе стороны из-за падения беспилотника.
В свою очередь глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила о серьёзных повреждениях от беспилотников в трёх муниципалитетах Подмосковья. По её информации, повреждены складские помещения, несколько многоэтажек, есть случаи возгорания частных домов от обломков сбитых дронов.
На данный момент известно о десятке пострадавших от обломков беспилотников, в том числе, 4-летнем ребёнке в Ленинском городском округе. В Домодедово также есть один погибший - 38-летний мужчина, охранник, оказавшийся в момент падения одного из беспилотников на парковка рядом с производственным комплексом и развлекательным центром компании “Мираторг” .
По данным Telegram-канала SHOT, в результате падения обломков беспилотника там на парковке вспыхнул пожар. В результате выгорело более 20 автомобилей.
Согласно последним данным Министерства обороны России, всего за минувшую ночь над территорией России было сбито 337 беспилотников, что делает ночную атаку самой массовой с начала 2025 года.
Помимо 91 дрона, сбитого над территорией Московской области, Минобороны отчиталось также о сбитии:
- 126 беспилотников над территорией Курской области,
- 38 беспилотников над территорией Брянской области,
- 25 беспилотников над территорией Белгородской области,
- 22 беспилотников над территорией Рязанской области,
- 10 беспилотников над территорией Калужской области,
- по 8 беспилотников над территорией Липецкой и Орловской областей,
- 6 беспилотников над территорией Воронежской области,
- 3 беспилотников над территорией Нижегородской области.
Следственный комитет России уже возбудил по факту массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье уголовное дело по статье “Теракт”, а в Министерстве иностранных дел России назвали поводом столь массовой атаки визит генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу, который в эти дни находится в российской столице с официальным визитом. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
[info_b]С украинской стороны данную атаку на Москву официально пока никак не комментировали.[/info_b]