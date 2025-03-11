Собянин заявил о «самой массированной атаке» дронов на Москву - есть жертвы

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2025 09:57 , Обновлено: 11.03.2025

Мэр российской столицы заявил, что в ночь на 11 марта Москва подверглась "самой массированной атаке" беспилотников. Согласно официальной информации, в общей сложности на подлёте к Москве военные сбили 74 дрона, не обошлось без пострадавших и погибших.

“Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников”, - отчитался Собянин утром в своём Telegram-канале.

По его словам, была повреждена кровля одного из домов на территории Москвы. На какое-то время столичные аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу. Также временно было приостановлено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в обе стороны из-за падения беспилотника.

В свою очередь глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила о серьёзных повреждениях от беспилотников в трёх муниципалитетах Подмосковья. По её информации, повреждены складские помещения, несколько многоэтажек, есть случаи возгорания частных домов от обломков сбитых дронов.

































На данный момент известно о десятке пострадавших от обломков беспилотников, в том числе, 4-летнем ребёнке в Ленинском городском округе. В Домодедово также есть один погибший - 38-летний мужчина, охранник, оказавшийся в момент падения одного из беспилотников на парковка рядом с производственным комплексом и развлекательным центром компании “Мираторг” .

По данным Telegram-канала SHOT, в результате падения обломков беспилотника там на парковке вспыхнул пожар. В результате выгорело более 20 автомобилей.

Согласно последним данным Министерства обороны России, всего за минувшую ночь над территорией России было сбито 337 беспилотников, что делает ночную атаку самой массовой с начала 2025 года.

Помимо 91 дрона, сбитого над территорией Московской области, Минобороны отчиталось также о сбитии:

126 беспилотников над территорией Курской области,

38 беспилотников над территорией Брянской области,

25 беспилотников над территорией Белгородской области,

22 беспилотников над территорией Рязанской области,

10 беспилотников над территорией Калужской области,

по 8 беспилотников над территорией Липецкой и Орловской областей,

6 беспилотников над территорией Воронежской области,

3 беспилотников над территорией Нижегородской области.

Следственный комитет России уже возбудил по факту массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье уголовное дело по статье “Теракт”, а в Министерстве иностранных дел России назвали поводом столь массовой атаки визит генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу, который в эти дни находится в российской столице с официальным визитом. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

[info_b]С украинской стороны данную атаку на Москву официально пока никак не комментировали.[/info_b]