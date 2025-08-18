Глава МИД Венгрии пригрозил отключить электричество Украине из-за ударов по "Дружбе"

Опубликовано: 18.08.2025 13:19 , Обновлено: 18.08.2025

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 18 августа обвинил Украину в ещё одном ударе по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, из-за чего, по его словам, в страну остановились поставки нефти. В ответ глава венгерского МИДа пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

О том, что поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены из-за атаки дрона на трансформаторную подстанцию на нефтепроводе “Дружба”, Сийярто заявлял ещё на прошлой неделе, 13 августа. Тогда речь шла об атаке на распределительный узел в Брянской области. О какой атаке идёт речь на этот раз, Сийярто не уточнил. Российская сторона о повреждении “Дружбы” пока не сообщала.

“Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, прервав поставки. Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!” - заявил глава венгенского МИДа.

Сославшись на переговоры с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, Сийярто заявил, что “специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции”, повреждённой в ходе атаки, но сроки возобновления поставок пока не называют.

Министр иностранных дел посетовал на то, что Венгрию “в течение 3,5 лет втянуть в войну” в Украине, возложив ответственность за это на Брюссель и Киев.

“Позвольте мне прояснить: это не наша война. Мы не имеем к ней никакого отношения, и пока мы у власти, Венгрия не будет вмешиваться”, - категорично заявил Сийярто и многозначительно дополнил свой пост в Х “напоминанием украинским политикам” следующего содержания: “Венгерская электроэнергия играет жизненно важную роль в энергоснабжении вашей страны”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале августа бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Украине со стороны Европейского союза остаётся «замороженной» из-за позиции Венгрии. По его словам, Будапешт блокирует выделение Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

Боррель обвинил Венгрию в блокировке военной помощи ЕС для Украины