Глава МИД России запланировал визит в ЕС впервые с начала войны в Украине

Опубликовано: 01.11.2024 14:28 , Обновлено: 01.11.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировал официальный визит на Мальту, где в декабре 2024 года будет проходить очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эту информацию 1 ноября подтвердила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что принимающая страна “должна обеспечить возможность работы” всем странам-членам ОБСЕ. Нюанс, из-за которого визит Лаврова может сорваться, заключается в том, что Мальта является членов Европейского союза. Известно, что с февраля 2022 года ЕС ввёл в отношении главы российского МИДа персональные санкции из-за развязанной войны в Украине. С тех пор Лавров несколько раз совершал официальные визиты в Европу, но ни разу - в страны ЕС.

Впрочем, судя по краткому комментарию посольства Мальты в России, опубликованному местным изданием “Ведомости”, официальные приглашения на саммит, который запланирован на 5–6 декабря, пока не разосланы.

“Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям ОБСЕ в надлежащее время”, – заверили в посольстве.

Не исключено, что Лаврова на саммите заменит другой высокопоставленный дипломат, как это уже было в 2022 году. Тогда власти Польши, председательствовавшие в ОБСЕ, отказались принимать Лаврова на своей земле. В результате российскую делегацию на Совете министров пришлось возглавить постоянному представителю РФ при ОБСЕ Александру Лукашевичу.

Впрочем, чисто юридически персональные санкции, введённые ЕС против высшего руководства России, формально не запрещают въезд в страны ЕС и позволяют им участвовать в международных форумах. Как поведут себя в этой ситуации власти Мальты, пока неясно. В секретариате ОБСЕ давать дополнительные комментарии российским СМИ также не стали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Лавров намекнул на возможный выход России из состава ОБСЕ. В ходе своего выступления в Госдуме РФ, глава внешнеполитического ведомства заявил, что этот вопрос “висит в воздухе”. Впрочем, Лавров признал, что пока вопрос выхода России из ОБСЕ не обсуждался, равно как и то, последуют ли примеру России, если та всё же решится на такой шаг, её союзники.

«Вопрос висит в воздухе» – Лавров намекнул на возможный выход России из ОБСЕ