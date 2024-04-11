Глава МИД Польши Сикорский рассказал о создании новой военной структуры в Европе. Что известно?

Опубликовано: 11.04.2024 21:31 , Обновлено: 11.04.2024

Европейский союз (ЕС) формирует новую военную структуру "Европейский легион" для обороны стран объединения. Об этом в интервью греческому изданию Ekathimerini сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

“Мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала, называемого потенциалом быстрого развертывания. Я называю его «Европейский легион”, - сказал глава польского МИД.

Он отметил, что речь не идет о создании “армии ЕС”, потому что слияние армий разных стран вряд ли когда-либо произойдет.

Однако формирование новой структуры необходимо, так как, по словам Сикорского, США соперничают с Китаем, а президент России Владимир Путин “назвал себя нашим врагом”. Поэтому ЕС должен возложить на себя “большую долю бремени”, заявил министр иностранных дел Польши.

“Европейская оборона – это идея, время которой пришло”, - подчеркнул он. И добавил, что Польша не хочет войн, однако все равно к ним нужно быть готовым.

Подробные детали о “Европейском легионе” Сикорский не раскрыл.

Ранее Telegraf.news писал о предложении министра иностранных дел Италии Антонио Таяни создать в Евросоюзе объединенную армию. «Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия”, - привело слова Таяни агентство Reuters.

Глава МИД Италии предложил создать объединенную армию ЕС